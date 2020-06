Limitarán playas en la nueva normalidad

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que se mantiene la fecha tentativa para reabrir la actividad turística y las playas de Mazatlán para el 1 de julio, ya que el repunte en el número de casos dado a conocer el pasado 23 de junio no corresponde a la línea real, sino que son pacientes rezagados que se acumularon y se subieron a la plataforma en un solo día.

Local Decomisan mango de dudosa procedencia

Sin embargo, aclaró que en la nueva normalidad, las cosas ya no serán igual a como eran antes de la pandemia del coronavirus, sino que habrá protocolos que se tendrán que acatar.

Entre las medidas que se tomarán, adelantó que en las playas se limitará el número de personas que puedan estar en cada zona y se exigirá la sana distancia de un metro y medio.

Local Censará Conapesca las embarcaciones y artes de pesca

Ya estamos preparados para la apertura de playas y del sector turístico, va haber protocolos, vamos a vivir una nueva normalidad, las cosas ya no van a ser como eran antes, debemos de hacer un cambio de chip.

Benítez Torres

Dijo que los 103 casos reportados el pasado 23 de junio corresponden a pacientes rezagados que no se habían subido a la plataforma.

Se van quedando personas rezagadas, que no las suben a plataforma, los fines de semana lo revisan y la suben juntas, pero la realidad es que no coinciden con la línea real, hoy o mañana caen en su estatus real, no lo suben, se esperan y quedan rezagados y todos juntos los suben y da la impresión de que hubiera un crecimiento.

Benítez Torres

Insistió en que la actividad turística de Mazatlán podría abrir el 1 de julio y que sólo falta platicarlo con la Secretaría de Turismo estatal para hacerlo oficial.





Lee más aquí ⬇

Local Operarán hoteles al 40% en la nueva normalidad

Local Piden a empresarios "no abandonar la plaza"