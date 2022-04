Líderes estatales reprueban la campaña de odio de Morena

Culiacán, Sin.- La presidente del PAN Sinaloa, Roxana Rubio Valdéz, afirmó que no permitirá que el presidente se polarice al llamarlos traicioneros de la patria, tras el discurso que efectuó, puesto que enfatizó, traicionar a las y los mexicanos es dejarlos enfermos que no tengan medicinas, no enfocarse en los feminicidios y acabar con la violencia.

“Desde aquí lo digo fuerte y claro, no permitiremos su discurso de odio y que como en las dictaduras nos acusen de traición a la Patria solo por pensar diferente al presidente y sus empleados. La verdadera traición a la Patria es dejar a millones sin medicina, generar casi 4 millones de pobres, ocasionar la peor ola de violencia con más de 100 mil homicidios, más de 25 mil mujeres desaparecidas y todas las muertes de personas y de empresas por el nefasto manejo de la pandemia”, dijo.

Rubio Valdéz sentenció que el frente de “Va por México” no aceptó la reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, ya que era una reforma destructiva y retrógrada por producir energías sucias y eso va en contra del medio ambiente, así mismo, se daña la economía con la que derivó el incumplimiento de tratados internacionales y relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá

“La votación unida de la oposición es una muestra de la unión de los tres partidos que vamos en alianza, aquí está demostrado que vamos juntos, en Sinaloa vamos a trabajar por la alianza para el 2024, por el bien de Sinaloa y por México”.

Por su parte, la presidente del PRI, Cinthia Valenzuela Langarica, comentó que desde que se tuvo noción de esa reforma se afirmó que no se aprobaría por parte del partido, donde sostuvo que el PRI se dedicó a construir y a escuchar de manera coordinada en los parlamentos abiertos.

Oner Lazcano López, dirigente estatal del PRD, aseguró que la unión de los tres partidos de la oposición trabaja para el bien de México y Sinaloa y resaltó que la no aprobación de la reforma eléctrica es una pequeña muestra de la gran avalancha que se vendrá en el año 2024.