Leyendas del Sur: La “paciente extraña” del Seguro Social

Escuinapa, Sin. - Las clínicas de salud y hospitales son inmuebles que a lo largo de la historia de la humanidad se han caracterizado por ser escenarios de sucesos paranormales que a la fecha no tienen alguna explicación lógica.

Una de estas historias sucedió en el municipio hace ya aproximadamente una década, la cual le tocó vivir en carne propia a un doctor que al momento de atender a un paciente le sintió la presencia de un ser paranormal.

Al no poder revelar los verdaderos nombres de los protagonistas, tanto del doctor como del paciente, los vamos a llamar como el doctor Benítez y la paciente Elva.

El doctor Benítez, cuenta que era un día de trabajo como cualquier otro, en esa ocasión realizaba doble turno, cuando llegó la ambulancia con una mujer de alrededor de 50 años, quien tenía pérdida de conocimiento y sangrado por la nariz.

Llegaron con la paciente y pronto la trasladaron a la sala de urgencias, ahí la asistimos, pudimos notar que no presentaba ningún cuadro riesgoso.

De acuerdo a lo dicho, la mujer se encontraba caminando cuando de pronto sufrió un mareo y se desvaneció, al caer, se golpeó la nariz, posteriormente fue cuando la trasladaron a la clínica donde pasó todo el extraño suceso.

Se dirigió a hacia la sala en la que ella estaba, encontró a la paciente sentada en la camilla con una apariencia extraña, estaba con la cabeza agachada, el pelo suelto, una especie de Biblia en la mano y un collar colgando del cuello, recuerda el doctor Benítez.

Al acercarse a la paciente, el doctor inició con el proceso rutinario, que era explicarle lo que había pasado y a su vez realizarle una serie de preguntas.

Luego de hacer el procedimiento, la señora levantó la cabeza para verme a los ojos y se me quedó mirando fijamente, yo no entendía bien lo que estaba pasando y le seguí preguntando si se encontraba bien, ella no respondía nada y solo miré sin parpadear.Doctor Benítez

Luego de unos minutos, Elva por fin dijo unas palabras: "Usted no entiende nada, él vino a buscarme, pero no me pudo llevar, ya que mi espíritu es fuerte como una roca".

Después de que le dijo eso, en la sala se escucharon ruidos extraños, como si algo hubiera azotado la puerta, mientras las lucen se encendían y apagaban solas.

Expresa que, la mujer comenzó a rezar en un idioma desconocido mientras se escuchaban pasos dentro de la habitación de un lado a otro, aterrado, Benítez no sabía lo qué pasaba, sin embargo, sentía las lagrimas recorrer sobre sus mejillas.

Recuerda que observó una figura negra que se dirigía hacia él, lo único que pudo sentir es escalofríos recorriendo por todo su cuerpo.

Sentí un dolor terrible en el pecho por el miedo que tenía, lo único que se me ocurrió en ese momento fue tirarme al piso como niño chiquito, tapándome la cara con los brazos y rezar el Padre Nuestro.Doctor Benítez

No quería moverse, pero sentía entre sus manos la luz que se prendió nuevamente en la habitación, al asomarse ya no había nada, tal como si nunca hubiera pasado nada, la mujer solo se había parado a rezar y al voltear a verla, vio su mirada perdida.

De pronto todo regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado.

Salí corriendo de esa sala, tomé mis cosas, pasé la guardia a otro médico y me fui con un nudo en la garganta, sin poder encontrar una explicación a lo que acababa de pasar.Doctor Benítez

El doctor Benítez nunca más volvió a ver a la señora Elva, y hasta el día de hoy se sigue preguntando qué fue lo que pasó en ese cuarto.





DATOS

10 años han pasado desde que le sucedió esta historia al doctor Benítez.

EL SUCESO

Una espeluznante figura oscura se le apareció a la paciente con la intención de meterse a su cuerpo. Ante la mirada atónita del doctor, los rezos de la mujer espantaron a este ser paranormal.













