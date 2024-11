‘Levantados’ en la Marina en Mazatlán no han presentado denuncia: Gobernador

Mazatlán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que las personas que fueron privadas de la libertad en la zona de la Marina en Mazatlán, el lunes por la noche, y que ya fueron liberadas, no han presentado la denuncia respectiva ante la Fiscalía del Estado.

Cuestionado sobre la nacionalidad de una de las víctimas, dijo desconocerlo, ya que hasta esta mañana no había ninguna querella ante la autoridad competente.

"No sé, es que no presentaron las denuncias, ahí estaba yo con la fiscal, la fiscal se reúne con nosotros, solo se presentó la información general del caso, más bien me lo informó el general Mérida, que es el secretario de Seguridad, pero qué bueno que ya están liberados", dijo.

Se atiende la inseguridad

Rocha Moya agregó que en el estado están identificados tres problemas de violencia: las privaciones ilegales de la libertad, el robo de automóvil y los homicidios dolosos que se hacen de manera selectiva.

Aseguró que se atiende el tema de las confrontaciones entre los grupos y de las confrontaciones con la autoridad.