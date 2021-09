Les llegan cobros excesivos por uso común de agua

Mazatlán, Sin.- Con fecha límite de pago al 31 de agosto de 2021, Jumapam cargó en los recibos del último mes un adeudo de más de 7.7 millones de pesos a los 370 residentes del fraccionamiento privado Mediterráneo, con la leyenda “prorrateo del adeudo de diciembre de 2017 a julio de 2021 y mes en turno, correspondientes a las tomas generales 1304-200000 y 1304-200655”, que supuestamente pertenece al agua de uso común del coto.

A cada uno se le añadió al cobro por suministro de agua por uso doméstico, como “otros cargos” la cantidad de 21 mil 036 pesos con 95 centavos, con plazo de pago de 5 a 6 días.

Local Sigue en pie inaugurar la Gabriel Leyva para finales de septiembre

A algunos no les llegó ni el recibo al domicilio como normalmente pasa, sino que se enteraron por los vecinos y al checar su correo e-mail, donde les llega por línea, encontraron un recibo certificado, sin membrete, donde les aparece el cobro como “otros cargos” por la misma cantidad.

La mayor parte de los vecinos está inconforme y molesta por esta acción de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, misma que calificaron de excesiva, irregular e ilegal, pues ellos no han dejado de pagar el consumo de servicio domiciliario y la cuota de más de 800 pesos por vivienda para mantenimiento del fraccionamiento, donde se debería incluir el pago de agua de uso común.

En todo caso, aseguran, el cobro debe ser a la administración, constructora o desarrollador que no ha pagado en todos esos años.

El 26 de agosto pasado la administración del fraccionamiento Mediterráneo Club Residencial giró un comunicado a los vecinos exponiendo lo siguiente:

También puedes leer: Inundaciones de campos agrícolas retrasan la siembra de hortalizas en Escuinapa

“El día de hoy, a través de Correos de México, la Jumapam hizo llegar los recibos de consumo de agua a cada una de las viviendas, en donde, como ya lo esperábamos de manera totalmente arbitraria busca ejercer presión sobre el condominio, queriendo cobrar prorrateado en el recibo de cada vivienda un importe de consumo de agua adeudado que no detalla y que incluso considera periodo de tiempo que legalmente están nulos a cobrar. Sobre esto último, actualmente se tiene ya en tribunales la queja y la próxima semana esperamos respuesta del mismo Tribunal”.

El problema de los “cobros arbitrarios” de Jumapam data desde el año 2015, por lo que la empresa administradora ha interpuesto varias demandas, la 236/16 y la 237/16, donde se declara la nulidad de los cobros hasta noviembre de ese año. En el 2018, se interpuso la 444/2018 porque de nuevo llegaron recibos con cantidades exageradas, la cual se ganó hasta mayo de ese año.

Y en cuanto a la cuestión del prorrateo, la administración informó a los vecinos que existe la demanda 506/2017, misma que se ampara con la asamblea realizada por vecinos en el 2015, en la que se autoriza gestionar el pago del agua en base al prorrateo con asesoría legal.

Ahora los vecinos cuestionan el por qué la administración del fraccionamiento califica de injusto el prorrateo, cuando fueron ellos los que lo solicitaron.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

En dicha demanda, el administrador de entonces, Juan Esteban Torres Ibarra, como representante legal de Condominio Mediterráneo, solicitó se llevara a cabo el cobro del consumo de agua potable contabilizada por los medidores 1405690 y 11029604, de manera prorrateada a cada uno de los condominios del fraccionamiento.

De acuerdo a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, en su artículo 28, establece que el único autorizado para realizar el pago de los consumos de agua potable y alcantarillado para las áreas de uso común es la Administración del Condominio.

“En caso de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, los propietarios o poseedores de cada piso, departamento o local pagarán los servicios independientemente y se cubrirán además por medio de la administración del edificio, las cuotas que proporcionalmente le correspondan por los servicios que reciban comúnmente del propio edificio. De este último pago responden solidariamente los propietarios o poseedores y, en consecuencia, por su adeudo se podrá embargar la totalidad del inmueble.

“Cuando este tipo de edificios tenga una sola toma y carezcan de medidor y una sola descarga, la cuota será calculada conforme al diámetro de dicha toma y el pago de los servicios de agua y alcantarillado será prorrateado entre el número de pisos, departamentos y locales que compongan el edificio, incluyendo al del servicio administrativo”, se lee en el artículo.

Para los vecinos del fraccionamiento, lo raro de todo este asunto es que si esta demanda es del 2017, por qué hasta hoy, 4 o 5 años después, es cuando se les está haciendo el cobro de prorrateo.

ES ILEGAL EL COBRO: ABOGADO

El licenciado Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán, calificó de ilegal el cobro que Jumapam pretende realizar a vecinos del fraccionamiento Mediterráneo, ya que ellos aseguran que siempre han pagado su recibo domiciliario, así como las cuotas para el mantenimiento del coto, con lo cual se debió pagar el agua de uso común.

“Es una ilegalidad porque ellos están cubriendo puntualmente con todo lo que les corresponde, pagos de tomas domiciliarias, dando las cuotas que les corresponde, son áreas comunes, y los servicios que se cobran y se pagan; entonces, de dónde la Jumapam se atreve a cobrar todo ese dinero”, expresó.

Refirió que si los vecinos afectados interponen demanda les va a proceder el amparo finalmente, ya que la suspensión definitiva debía de habérseles concedido desde el primer momento.

“Está ilegal, es mucha ambición de dinero por parte del gobierno municipal que a través de Jumapam quiere cobrar estos recibos excesivos, siguen en la misma y van a perder”, apuntó.

TEMEN LOS DEJEN CON MÁS DEUDAS

María “N”, una de las propietarias afectadas, asegura que ella compró su casa en el año 2008, y desde entonces paga puntualmente su recibo de agua domiciliario cada mes, además de la cuota de más de 800 pesos para el servicio de mantenimiento del coto.

A ella no le ha llegado el recibo en físico, pero por correo e-mail recibió un documento certificado donde Jumapam le informa que debe más de 21 mil pesos por “otros cargos”, que presume es el cobro del prorrateo del adeudo y donde le dan 6 días de plazo para pagarlo.

Local Por lluvias, "paran" trabajos de pavimentación

“Desde hace un mes empezaron los rumores de que nos iban a cobrar el adeudo de agua porque el constructor ya se va, en la oficina de ventas ya no está el gerente, ya nomás está el arquitecto y la señora que se encarga de ventas, creo que les quedan 3 o 4 casas, todo lo demás ya está vendido”, indicó.

Comenta que los vecinos temen que el desarrollador entregue el fraccionamiento y les deje esta deuda del agua y otras más, pero lo que más le extraña es que una dependencia como Jumapam se preste para hacer cobros arbitrarios.

“Yo no voy a pagar, hay quienes están buscando audiencias con el Alcalde y Jumapam para la suspensión de multas y recargos, pero por qué vamos a pagar una deuda que no nos pertenece, otros se están asesorando con abogados, yo creo que este cobro es injusto e ilegal y no debe proceder”, concluyó.

PRORRATEO

Repartición proporcional de una cantidad entre varios.

ARGUMENTO DE JUMAPAM

El desarrollador contrata un medidor general para el fraccionamiento que se utiliza para el servicio de mantenimiento de la zona, por lo que debe de pagar una cuota, pero las familias que compran vivienda en el conjunto habitacional hacen contrato individual y no se paga el uso de agua común. El medidor general marca toda el agua que entra, pero hay una diferencia entre el monto de la suma de medidores individuales y el gasto general de agua. Al exigir el pago de la diferencia, algunos fraccionamientos se amparan para no pagar el medidor general.









Lee más aquí:

Local Producción de agua potable está al 60 por ciento en Mazatlán

Local Se saturan cárcamos y se rebosan alcantarillas en Mazatlán