Legisladora de Morena demanda dejar de lado el avasallamiento y las imposiciones

Culiacán, Sin.- La diputada María Victoria Sánchez Peña demandó que el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya no lleve mano en la designación del Coordinador del grupo parlamentario de Morena y le pidió que sea incluyente

La legisladora que se reeligió y formará parte de la Sesenta y Cuatro Legislatura, quiere ser la coordinadora del grupo parlamentaria de Morena, asegura que quiere evitar que sean siempre los mismos.

¿Por qué quiere ser la coordinadora, por aptitudes, por capricho?

-No es que quiera ser, no es que sea un capricho que yo tenga, no, no es eso, lo que pasa es que si uno no levanta la mano y dice yo también puedo, siempre van a ser los mismos, los que están ahí, va a venir una orden de arriba de que éste es. Hace falta que sean incluyentes.

“Lo que quiero hacer es un ejercicio democrático, plural, porque todos contamos. No se vale el avasallamiento, no se vale la imposición, no se vale la prepotencia, no se valen los conflictos de intereses. Nada de eso. Son muy buenos para la demagogia pero en la práctica ya es otra cosa”, asegura.

Sin embargo, no aclara quienes son los buenos para la demagogia, pero sí asegura que muchas de las voces de Morena no son escuchas al interior del Congreso.

“En Morena hablamos mucho de democracia y hablamos mucho de que hay que escuchar, obedecer y mandar obedeciendo y eso es lo que no hemos visto acá, o sea, muchas voces no son escuchadas”, dice.

ROCHA MOYA NO DEBE APLICAR LAS VIEJAS PRÁCTICAS DE LA IMPOSICIÓN

La legisladora insiste que las propuestas, los argumentos, el plan de trabajo de los legisladores, todo se vea en una mesa, para que así a los que aspiren a coordinar al grupo, se les den oportunidades y no que sean los tres años la misma persona.

“Yo presenté una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para que cada año se proponga un nuevo coordinador o coordinadora, pero obvio que esa iniciativa está ahí atorada”, dice

La diputada Victoria que siempre mostró su discordancia con el grupo, asegura que en la Cámara de diputados el presidente no impone, no lleva mano quien va a coordinar, se ponen de acuerdo todos quien va a ser el coordinador, por ello, demanda que aquí en Sinaloa el gobernador electo no debe de repetir las prácticas de siempre, del viejo régimen.

“Hoy somos diferentes como decimos, entonces, hoy tiene que haber pluralismo, tiene que haber consensos, urge que nos escuchemos unos a los otros. Todos podemos, ahora abemos muchos con experiencia en el Congreso. Yo como presidenta de la Comisión de Hacienda hasta hace unos días, demostré y el tiempo nos dio la razón que los que estábamos en esta comisión apalancamos tanto el predial como el presupuesto del gobierno del estado”, dijo.

Reitera que lo más importante es la unidad en el grupo parlamentario para caminar por la línea que traza la federación.

NUEVAMENTE GANAMOS POR LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE

“Se debe de considerar esa unidad, se debe prestar atención a cada uno de los compañeros. Tu puedes tener tus propuestas y ponerlas en la mesa, pero puede ser que otro compañero tengan una mejor, pero eso ahorita se ve en la mesa. Se debe de tener esa visión de conservar la unidad para salir adelante con el proyecto. Tenemos que caminar por la línea que se tiene en lo federal, porque todos los que entramos a Morena, sabemos que tenemos una misión, sabemos que hay un proyecto que se tiene que impulsar”, señala.

Destaca que se debe de ir cambiando al interior del grupo porque son un equipo que tiene la misión de apoyar un proyecto.

“De que está difícil, está difícil, pero tenemos que despojarnos de las imposiciones e impulsar una democracia real al interior, porque repito, ahorita es una simulación, somos muy buenos para hablar, pero en la práctica no lo hacemos, en una palabra fueras máscaras, aunque muchos en el camino se las van quitando".

Asegura que en el proceso 2018-2021, todos se subieron al barco a enarbolar la bandera de Morena, se ganó porque la gente respalda al presidente, y ahora pasó lo mismo.

“Lo mismo pasó ahora en esta elección, el apoyo es para el presidente, lo vivimos en el territorio la gente sigue entusiasmada porque antes no recibía nada y ahora están recibiendo apoyos, entonces no podemos decir que ganamos por nosotros mismos, no, ganamos por la popularidad del presidente, aunque no a todos nos fue igual, unos ganamos con más votos que otros, por el trabajo que hicimos”, indicó.

















