Legalización de mariguana disparará problemas sociales: AMMJE

Mazatlán, Sin.- La reciente legalización de la mariguana en México disparará los problemas sociales, advirtió la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas capítulo Mazatlán, Eva Angelina Sánchez Santos.

Manifestó estar de acuerdo en su uso medicinal, pero no para el recreativo, ya que si no se regula adecuadamente, la situación se podría salir de control, sobre todo porque se considera a la mariguana como la “puerta” para consumir otro tipo de drogas.

"Por un lado, está la parte de salud, que le han encontrado muchos beneficios y estoy de acuerdo en ello, pero el hecho que se esté autorizando para el uso recreativo no estoy de acuerdo, creo que tenemos muchos problemas derivados de las drogas y problemas sociales, como para poder dar rienda suelta a un consumo", dijo.

Comentó que los Centros de Integración Juvenil, que desde hace años realizan una labor maratónica e importante para evitar la drogadicción, tendrán que reforzar las campañas de prevención de las adicciones en menores de edad.

Sánchez Santos señaló que esta decisión, que fue aprobada la semana pasada por los senadores, puede ser un factor para terminar con los índices de mortandad a causa del narcotráfico, pero también aumentará el consumo.

Eva Angelina Sánchez Santos, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas capítulo Mazatlán. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Insistió en que es un tema muy complejo, ya que no es sólo que lo autoricen o no los senadores, sino que falta ver cómo van supervisar la venta para que no proliferen los negocios como ha sucedido con los expendios de cerveza.

"Según se dice que se van a evitar otros problemas que se derivan del consumo y tráfico y todo ello, lo cual me parece secundario porque aquí lo importante es la prevención en el consumo, pero ya facilitar más allá de centrarnos en el narcotráfico, la delincuencia y todo lo que deriva, yo creo que el problema lo tendremos en el consumo", finalizó.













