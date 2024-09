Le invierten 19 mdp para reencarpetar calles, en plena temporada de lluvias

Mazatlán, Sin. -En plena temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Mazatlán inició un programa de reencarpetado de calles, al cual se le está invirtiendo la cantidad de 19 millones de pesos.

El alcalde Edgar González Zatarain aseguró que la empresa ofrece una garantía, si se presenta algún daño por las precipitaciones esta se encargará de reponerlo.

También puedes leer: Preocupan baches a Vecinos de la calle Justo Sierra

"Si por supuesto tienen garantía sobre el tema de lluvia, aunque ellos obviamente donde tienen problemas de humedad se paran los trabajos, no tiran si hay lluvia o si hay encharcamiento no tiran la carpeta hasta que no esté seco, este en este caso por ejemplo ahorita ya está medio complicado el tema del día y van a pararle precisamente porque se prevé que llueva más tarde", dijo.

Agregó que la empresa ASPRO (Grupo Asfaltos Procesados) cuenta con amplia experiencia en la materia y su trabajo es de calidad.

"Esta empresa tiene un reconocimiento, es de las mejores que trabajan el tema del asfalto, se hizo una licitación, ellos ganaron y lo que sí hemos estado es pendiente de que no queden problemas", agregó.

El grosor de la carpeta asfáltica es de 5 a 6 centímetros y seca en cuatro horas. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

El grosor de la carpeta asfáltica es de 5 a 6 centímetros y seca en cuatro horas, añadió.

Los trabajos de reencarpetado iniciaron en el primer cuadro de la ciudad, en la calle Canizalez y 5 de Mayo, donde estiman terminar antes del 15 de septiembre y de ahí moverse a los otros puntos de la ciudad.

Otros puntos

Además de la canizales y 5 de mayo se reencarpetará la Guillermo Nelson, la avenida Insurgentes, la calle Teodoro Mariscal, Rotarismo, Jabalíes, Walamo, entre otras.