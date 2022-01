Le invertirán 33 mdp al drenaje en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el exceso de agua que tiene la ciudad de Mazatlán, las redes de drenaje “truenan” poco a poco, pero durante el 2022 se invertirán 33 millones de pesos en sustituir sistemas completos, no sólo reparar, sino sustituirlas por redes más grandes, informó Tonatiúh Guerra Martínez.

El director de Bienestar y Desarrollo Social dijo que en el 2021 se sustituyeron 5 kilómetros de redes en Pradera Dorada 2, porque eran de 8 pulgadas y se metieron de 12; que es lo se va a replicar en este 2022.

“Ahorita tenemos etiquetados 33 millones de pesos para redes de drenaje, no son suficientes, imagínate la cantidad de redes que hay en Mazatlán, no es suficiente, no hay presupuesto suficiente, pero traemos la idea de empezar a sustituir redes de drenaje y agua potable, las de drenaje son más caras”, dijo.

Agregó que esos 33 millones de pesos son para sustitución y para nuevas redes de drenaje.

Guerra Martínez destacó que en predios regulares se tiene actualmente el 93 por ciento de drenaje y 96 por ciento en agua potable y 99.7 por ciento en electrificación, que son los tres rubros principales, pero reiteró que aquí el asunto no es que no hay agua, sino que las redes truenan porque hay mucho líquido.

Destacó que en este 2022 van a hacer por lo menos 20 kilómetros de pavimentación y se sustituirán las redes de drenaje y agua potable, además de que la Jumapam trae un programa de obras ambicioso para llevar a cabo la sustitución de redes.

Agregó que la Jumapam debe de tener recursos propios para sustituir las redes en donde hay fugas, ya que ahora no llegan a poner solo abrazaderas, sino que sustituyen tramos completos.

Aseguró que ya no hay colonias que carezcan de drenaje, sólo tramos de calles, y que en las 72 invasiones que hay en la ciudad, el municipio no se puede meter porque son predios irregulares, pero las colonias están cubiertas al 100 por ciento.













