Latente riesgo de contagio en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Aunque el estado de Sinaloa haya bajado a semáforo amarillo en cuanto a riesgo epidemiológico por Covid-19, la población no debe relajar las medidas preventivas durante el periodo de Semana Santa, ya que el riesgo de contagio es latente y solo el 7% de la población nacional ha sido vacunada e inmunizada, señaló el médico internista Héctor Velasco Serrano, integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Refirió que es muy poco el avance que registra el programa de vacunación contra el coronavirus, el cual empezó el 24 de diciembre pasado, y todavía no superan los 10 millones de vacunados.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Muere una mujer de 23 años en Sinaloa por Covid-19

“Ni siquiera llevamos el 10 por ciento de la población vacunada, apenas un 7 por ciento de vacunación a nivel nacional, muy lejos del 60 por ciento que requerimos para tener la inmunidad de rebaño que se ocupa”, expresó.

Comentó que sólo cuando se tenga la inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño, que representa el 60 por ciento de la población, se tendrá la protección contra el virus y es cuando los casos de Covid-19 llegarán a ser esporádicos, mientras tanto el riesgo de contagio es alto.

Héctor Velasco advirtió que el riesgo de las vacunas falsas existe en todo México, ningún estado está exento, pues hay mucha gente que busca sacar provecho de cualquier situación y no le importa hacerlo de manera criminal, por lo que recomendó tener mucho cuidado y estar alertas.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Hay que tener mucho cuidado, desconfiar de alguien que te diga que te van a vacunar en otro lado que no sean los lugares oficiales del sector salud, no, hay que aplicarse la vacuna en los lugares oficiales nada más”, apuntó.

Dijo que las contraindicaciones para aplicarse las vacunas siguen siendo las mismas, salvo en casos de alergias graves, toda persona puede recibir la primera y segunda dosis.

Con respecto a las personas que ya fueron contagiadas y se recuperaron, indicó que la mayoría de estas generaron anticuerpos y tienen inmunidad por un lapso de seis meses, así que ellas pueden vacunarse después de este tiempo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Aunque si lo hacen antes, aclaró, no pasa nada, por el contrario, su inmunidad se fortalece.

“Los que ya tuvieron Covid-19 tienen inmunidad hasta seis meses, ellos no tendrían problemas porque están inmunes en lo humoral y celular, hasta 6 meses se pueden vacunar; se pueden vacunar desde un inicio, inclusive te va a reforzar la inmunidad, no hay ningún problema, pero con base a la cantidad de vacunas que tenemos, podrían vacunarse después y darle oportunidad a los que no se han enfermado y vacunado”, concluyó.









Lee más aquí ⬇

Local Previo a Semana Santa, se registran 75 casos de Covid-19 en Sinaloa

Local Reactivan distribución de vacuna contra la tuberculosis en Sinaloa