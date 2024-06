Las críticas a Merary son para defender a Manuel Guerrero: Victoria Sánchez

Culiacán, Sin. -Los comentarios vertidos por el gobernador contra Merary Villegas, en los cuales también mencionó a la diputada Victoria Sánchez, surgieron en torno a una discusión para darle un puesto a Manuel Guerrero Verdugo, quien es compadre de Rubén Rocha Moya.

Así lo consideró Victoria Sánchez al ser abordada por los medios de comunicación sobre los comentarios vertidos por el mandatario local.

En su conferencia del lunes, Rocha Moya catalogó a Merary, hija de Victoria, como acaparadora por querer regresar a la presidencia estatal del partido tras resultar electa diputada federal del distrito 07. Asimismo, el gobernador dijo que Villegas se acercó a él para pedirle un cargo para Victoria.

"Aquí, al parecer, está en discusión un puesto para el señor Manuel Guerrero, su compadre, pero Manuel Guerrero es secretario, tengo entendido, porque yo ni me paro ahí en las oficinas de Morena", comentó.

Cabe recordar que el gobernador destacó que a Manuel no le tocó un puesto, comparándolo de cierta forma con Merary, quien ganó la diputación y pretendía retomar sus funciones como presidenta de Morena.

Victoria Sánchez criticó la inclusión de algunos personajes que formaban parte de los partidos opositores como el PRI, que en el último proceso electoral fueron perfilados como candidatos de los partidos aliados de Morena o directamente con la fuerza política.

Asimismo, mencionó a Miguel Gutiérrez, a quien acusó de fraude en torno a los predios para personas desplazadas; a Cinthia Valenzuela Langarica, quien era diputada del PRI y fue incluida entre la planilla de regidores para Culiacán, aunque en meses previos Valenzuela catalogaba al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un fiasco.

"También Jesús Valdés, donde nosotros decíamos que era el Milky Way, por lo que hacía con las muchachitas. ¿Y que yo luego iba a ir a decirle a la gente? ¿Pedir el voto por ellos? No, jamás, porque yo siempre he tenido congruencia", añadió.

Victoria negó que haya pedido a Merary que cabildeara con el gobernador un puesto para ella. Asimismo, defendió a Merary diciendo que, pese a ser diputada federal y presidenta de Morena en Sinaloa, siempre se ha conducido como demócrata y no cobró ambos sueldos.

Adelantó que continuará dando seguimiento a las iniciativas que tienen pendiente en el Poder Legislativo.