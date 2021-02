“Las abortistas no tienen argumentos científicos”: Ana Hernández

Culiacán, Sin. - “Para nosotros, un aborto es la muerte”, expresa Ana Laura Hernández Meijueiro, biopsicoterapeuta y líder en la Asociación Civil Vía Familia, conformada por 50 jóvenes y 80 familias sinaloenses.

En México se llevó a cabo de manera simultánea, una “Caravana por la vida”, organizada por grupos en contra de la legalización del aborto y la educación sexual en educación básica.

Este grupo de personas, que se manifestaron desde sus coches el sábado 13 de febrero en el Congreso del Estado, pretenden defender el derecho a la vida, por lo que se imponen a la legalización del aborto y de que, en la educación escolar, se hable de anticonceptivos y sexualidad en edad temprana.

“Para nosotros un aborto es la muerte, tan es así que se venden sus órganos, como lo vimos en los videos de Planned Parenthood, una organización internacional que financia grupos abortistas en México, como Mex Fam, Marie Stopes y Católicas Por El Derecho A Decidir; entonces están metiendo dinero internacional para meter cuestiones que no son parte de nuestra cultura”, expone Hernández Meijueiro en entrevista con El Sol de Sinaloa.

Desde 2016, en Sinaloa, la comunidad provida ha metido iniciativas de ley al Congreso del Estado para evitar que se legalice el aborto, ya que de acuerdo con las asociaciones, si en Sinaloa se legaliza, se estaría violando a la misma constitución política mexicana.





EDUCACIÓN Y SEXUALIDAD

“En la parte legal, nosotros ya metimos dos iniciativas: una para la educación, luego de que se aprobara la Ley General de Educación, haciendo pequeños cambios en el área del derecho de los padres a educar a sus hijos. En esa parte nos involucramos porque hemos analizado los libros de texto de la SEP, en donde hay mucha información que no es adecuada a la edad, es información desproporcionada, como el tema de los anticonceptivos”, cuenta.

En 2019 Vía Familia llevó al Congreso una modificación a la constitución en el tema de educación, sin embargo, comenta que no fue tomada en cuenta por los diputados.

Por otro lado, asegura que el movimiento provida o de los pañuelos azules, no es religioso, sino científico, y culpa a los colectivos feministas que promueven el aborto, de que se les etiquete como personas que practican algún culto.

“Los colectivos proaborto son los que nos etiquetan como grupos religiosos, pero nosotros no vamos dando ningún argumento religioso, todos los argumentos que damos son científicos, están basados en la biología, fisiología y antropología. Y entonces cuando nos dicen que somos grupos religiosos, nos preguntamos de dónde lo sacan, porque no damos ningún argumento religioso”, defiende.

IDEOLÓGICOS, NO CIENTÍFICOS

Parte de los argumentos de las personas a favor del aborto, son las condiciones económicas, de salud y sociedad en las que se vive, así como la edad en la que preferirían o “matar a los niños”, pues es falso que los hijos sean un obstáculo que impida a las personas realizarse.

Además, sostiene que el mundo no está sobrepoblado y las dificultades siempre han existido.

“Sus argumentos son ideológicos porque no te dan ningún argumento científico, como la sobrepoblación y que el mundo está muy mal como traerlo al mundo; o sea, son ideas, eso no es ciencia, porque la biología lo que hace es cuidar a la descendencia. Por otro lado, estos argumentos pudieron haber sido validos en plena Segunda Guerra Mundial, o hace miles de años, toda la historia de la humanidad ha tenido guerras, hambrunas y pobreza. Con ese pensamiento es como decir que la solución a todo, es que dejara de haber humanos”, comenta la biopsicoterapeuta.

Hernández menciona que las personas proaborto creen que la solución es dejar de traer personas al mundo, cuando en las comunidades, entre más personas haya, es mejor.

“Es como si la solución es que dejara de haber gente en el planeta y, de hecho, demográficamente el mundo no está sobrepoblado, todo lo contrario, está repartido, quizá no de la mejor forma pero hay alimento para toda la humanidad, lo que pasa es que en unos países se acapara y en otros no llega el alimento”, dice.

ATENTA CONTRA LO HUMANO

La doctora argumenta que las mujeres de los colectivos feministas, se sostienen de ideologías y no de datos biológicos y científicos, situación que busca acabar con la tradición de formar una familia.

“Nosotros tenemos dos instintos básicos, todos los seres humanos, el de protección a la vida y el de protección a la especie. Ahorita hay un bombardeo ideológico tan fuerte que, una muchacha puede optar por matar a su propio hijo, y va en contra de los propios instintos”, expresa.

INICIATIVAS PRO ABORTO EN SINALOA

El 7 de enero del 2021 el diputado de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo, presentó la iniciativa que propone reformar los artículos 154,155,156 y 157 del código penal para el Estado de Sinaloa, y el artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para despenalizar el aborto, en reafirmación de los derechos reproductivos de las mujeres sinaloenses.

Una semana después, Yeraldine Bonilla Valverde, diputada del mismo partido, propuso en el pleno despenalizar el aborto hasta antes de cumplir las 12 semanas de gestación, pero si se llega a pasar de esta temporalidad, y depende de los agravantes, entonces sí traería problemas jurídicos.

















