Lanzan convocatoria para elegir al fiscal general de Sinaloa

Culiacán, Sin. – Este jueves se emitió la convocatoria para iniciar con el proceso de selección del nuevo fiscal general del estado por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Luego de que Juan José Ríos Estavillo hiciera oficial su renuncia frente a la Fiscalía General del Estado, el cargo quedará vacante en unos días, por lo que se deberá presentar una nueva terna para seleccionar al nuevo fiscal.

Foto: Cortesía | Fiscalía del Estado

Para esto, los aspirantes deberán presentar sus aspiraciones ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), quien seleccionará una terna para enviarla al Congreso del Estado, quien tomará protesta a quien consideren más apto.

La convocatoria establece que los aspirantes deben de cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Constitución del Estado de Sinaloa.

Los requisitos son los siguientes:

Ser ciudadano o ciudadana por nacimiento

Tener 35 años cumplidos

Antigüedad mínima de diez años con el título profesional de licenciado en derecho

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos

El registro de los aspirantes deberá entregar por escrito y en formato digital en dispositivos usb los siguientes documentos:

Currículum Vitae

Acta de nacimiento

Copia de INE vigente

Copia certificada del título profesional en derecho Plan de trabajo propuesto en el que se deberá ponderar las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.

Asimismo, el escrito libre con firma autógrafa en el que manifesté de forma expresa su voluntad de participar en el proceso de selección fiscal.

También deben de presentar una carta de antecedentes no penales con vigencia no mayor a 30 días, dos cartas de recomendación, constancia de no inhabilitación para el servicio público y la declaración 3 de 3

REGISTRO

Las personas interesadas en ocupar el cargo del fiscal del estado de Sinaloa podrán acudir a las oficinas que están ubicadas en bulevar Francisco I. Madero #39 poniente, Edificio Eldorado, planta baja local 7, colonia Centro. C.P. 80000, en Culiacán, en los días lunes 25 al miércoles 27 de octubre de 2021 en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las oficinas.









