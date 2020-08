Lamentan empresarias falta de congruencia en autoridades

Mazatlán, Sin.- Sería lamentable que se cerraran nuevamente las actividades económicas en Mazatlán por el incremento de contagios de Covid-19, cuando han sido las mismas autoridades municipales quienes han invitado a los turistas a visitar el destino y han hecho eventos con aglomeración de personas, manifestó Eva Angelina Sánchez Santos.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Mazatlán comentó que no le compete al gobierno municipal cerrar los comercios, pues es la Secretaría de Salud en el estado quien tiene la responsabilidad de hacer la recomendación.

“Si bien es cierto que hay mucha gente que no quiere acatar las medidas sanitarias, por otro lado el mismo alcalde sale a promover el puerto de Mazatlán en el mismo estado y Durango e invita a la gente que venga... pero bajo qué condiciones”, dijo.





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Expresó que el turista que llega a Mazatlán es recurrente y de alguna manera, si se le dice cómo debe de comportarse, lo va a entender, sin embargo cuando el mensaje va no bien direccionado y con el ejemplo de por medio, definitivamente eso va a generar un caos muy grande.

“Estar dando anuncios e invitando a que vengas a Mazatlán debe de hacerse en otros términos, con todas las medidas preventivas y reglas claras, yo no he visto un anuncio que diga bajo qué condiciones se puede visitar Mazatlán, como ocurre en otros destinos turísticos” insistió.

Sánchez Santos señaló que hay negocios que toman las medidas preventivas porque están en riesgo de perder todo su patrimonio, porque la inversión que se hace es grande.

Indicó que en el caso de que se llegara a tomar esta decisión, terminarían por darle el tiro de gracia a todos los negocios que pudieron sobrevivir el cierre de los primeros tres meses de pandemia.

“Que no cuides los protocolos, no te importe y estés haciendo como pinceladas, me parece absurdo total, eso por un lado, y por otro, los que vivimos en Mazatlán, también esa actitud de irse a agolpar a las playas con aquella ansiedad, todos tenemos ganas de salir, de divertirnos y de regresar a la normalidad, pero entendemos que no estamos en las condiciones”, expuso.

Te puede interesar: Ganaderos del sur se sienten en el olvido

La dirigente de Ammje criticó el hecho de que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hiciera un evento para anunciar el Carnaval.

“Son de las cosas que no se entienden. A qué estamos jugando, porque yo como negocio viene Protección Civil y me revisa, me quiere poner multas, incluso hasta cerrar, y el mismo gobierno municipal hace un evento con aglomeraciones de personas y vienen y me dicen que a mí sí me van a restringir o multar si no cumplo, pues de qué se trata”, concluyó.





















Lee más aquí↓

Local Traen “cortitos” a choferes del transporte público

Local Armadores no pierden la esperanza: dan mantenimiento de barcos

Local Contaminación sin freno en el estero del Infiernillo