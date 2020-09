Ladrones mantienen atemorizados a vecinos de la colonia 20 de Noviembre

Mazatlán, Sin.- Con el temor de salir de sus casas cuando oscurece y ser víctimas de un asalto o simplemente pasar las noches en vela para evitar que se metan a sus hogares a robar, así viven los vecinos de la colonia 20 de Noviembre, pues desde hace algunos meses varias luminarias dejaron de prender y la vigilancia en las calles no existe.

"Cuando salimos a caminar está todo oscuro, también acá por la avenida Arnaldo Rigodanza, han asaltado y las ‘ratas’ que se quieren meter a las casas a robar son muchas", comentó Lupita “N”.

Noemí y su esposo fueron víctimas de robo de autopartes por la calles Mazatlán y Sonora, pues ante la falta de alumbrado público los ladrones aprovechan para hacer de las suyas.

"Está muy oscuro aquí en las noches, nosotros tenemos aquí como dos meses y desde entonces no han funcionado las lámparas. A mi esposo le abrieron el carro y le sacaron algunas cosas, eso fue como a las 4:00 de la mañana, como no hay luz, aprovechan y hacen de las suyas", dijo.

Por la Lázaro Cárdenas vive el señor Antonio, quien menciona que desde hace mucho tiempo las patrullas dejaron de realizar rondines por la colonia.

"No hay rondines de patrullas, aquí andan por arriba de las casas, brincan y se meten a robar y también al que agarran solo en la calle le quitan el celular, no hay seguridad aquí", mencionó.

Don Luis, desde febrero, acudió personalmente a reportar la luminaria que está frente a su casa y que constantemente falla, pero a la fecha no han acudido a revisarla.

Vecinos viven con el temor de ser asaltados. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Yo la reporté, desde antes de Carnaval fui al Ayuntamiento, me dijeron que a la semana venían y no vinieron, me dijeron que ya que pasara Carnaval y hasta la fecha no han venido, y la lámpara prende y apaga, prende y apaga. Los robos aquí todo el tiempo se han hecho, aquí hay muchos 'ratas’, la patrulla nada más da la vuelta y no hace nada", señaló.

Por las calles Culiacán y Zeus, María reporta que desde hace tres meses algunas luminarias han fallado y que desde que fueron víctimas de un robo, pasan las noches en vela, pues ante cualquier ruido que oyen se levantan para estar alertas.

"Las lámparas ya tienen como tres meses o más fallando, han andado asaltando mucho, nos pasamos la noche en vela, porque en mi casa se robaron el estero de mi carro y los rondines de patrullas no hay", reportó.

¿Y LAS PATRULLAS?

En las calles Mazatlán, Sonora, Lázaro Cárdenas, entre otras, de la colonia 20 de Noviembre, se han incrementado los robos a casas habitación debido a que las luminarias no encienden por las noches y a que no existen rondines de patrullas por la zona.





















