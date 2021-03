La vida después de la violencia familiar

Culiacán, Sin.- Ser la sombra de un hombre que por 25 años la violentó psicológicamente, ha hecho que Cinthia atraviese por todo un proceso terapéutico que en siete años no ha sanado en su totalidad, pero que en su convicción de salir adelante para ella y su hija, ha emprendido un nuevo camino con la venta de tacos de guisos.

La historia de Cinthia, es una más de todas las anécdotas de violencia familiar que para mal, existen en Sinaloa, un estado, que aunque se dice ha mejorado en la materia, aún tiene mucho por deber. En este caso particular, se reservará el nombre de la víctima por seguridad de su integridad.

Foto: Jesús Verdugo│ El Sol de Sinaloa

Hace siete años, Cinthia, sin estar consciente del daño psicológico al que estaba sometida, salió de la casa de su ex pareja, con uno de sus tres hijos, sin reclamar pertenencia alguna, pensión, ni apoyo, solo quería cortar el vicioso ciclo de violencia que vivió por más de dos décadas.

ROMPER EL CICLO

Para ese entonces, el concepto de violencia familiar que tenía la víctima era ambiguo, lo que no le permitía darse cuenta que era urgente salir de ese ambiente, hasta que el comportamiento de su ex pareja fue cada vez más agresivo enfrente de sus hijos y como daño colateral, llegó a estar desorientada por las calles.

Yo sabía que estaba mal, pero yo no veía que tan mal, yo a veces hasta me perdía en la calle de lo mal que estaba.

Cinthia





Foto: Jesús Verdugo│ El Sol de Sinaloa

En su andar, ha solicitado ayuda en el DIF, Cepavif y Centro de Justicia para las Mujeres, siendo en este último lugar en donde concluyó más de un año de terapia, a la par que trataba estabilizarse con sus dos hijos varones.

“El problema que yo tenía que con mi familia es que había de todo tipo de maltrato que yo no lo veía y me fui dando cuenta, entonces yo acudí ahí porque primero con mi pareja tenía ese problema y mis hijos fueron adoptando lo mismo”, explicó.

NÚCLEO DESBALANCEADO

Sus dos hijos varones negados a dejar a su padre, quien todavía tenía la esperanza de que Cinthia “regresaría a sus brazos”; empezaron a replicar la violencia, pero ahora en un mayor nivel, llegando a haber golpes y como consecuencia del consumo de drogas del hijo del medio, falleció.

Foto: Cortesía │Cepavif

En su casa, la cual su ex pareja consiguió al demandarle un hogar para ella y sus tres hijos, hay un pequeño altar a su hijo, a quien en reiteradas ocasiones lo intentó ayudar para que dejara de consumir drogas, ingresándolo a centros de rehabilitación; pero la respuesta siempre fue negativa a su persona, e inclusive en su vicio, vendió varias de sus pertenencias como máquinas para coser que iban a ser utilizados para un pequeño emprendimiento.

EMPRENDER EL CAMINO

Un ciclo de terapias en Cinthia ya la hacía sentir una mayor fortaleza y confianza para subir un escalón más en su vida, como dicen los psicólogos, pero la muerte de su hijo hizo que todo se detuviera.

Al igual que sus ganas de retomar su interés en convertirse en una emprendedora, ajustándose solo con el ingreso de la tiendita de su casa y la venta de ropa, perfumes y bolsas para mujer.

La atención a las mujeres que sufren maltrato o violencia, continuarán atendidas por instancias municipales / Foto: Archivo│OEM

“Ya en el proceso pasó lo de mi hijo, que falleció, agarró las drogas y yo luché mucho para ayudarlo, lo tuve en el centro de rehabilitación y no sé cómo se les escapaba del centro ahí anduve dando vueltas para volverlo a meter y en una de esas, le pasó lo que le pasó lamentablemente”, recordó.

Su proceso de superación comenzó a estancarse hasta que su hijo mayor, que seguía sin ver el daño que ella sufría, se tornó más violento de manera física y en una de las veces que se descontroló trató de golpearla con una mancuerna que se usa en los gimnasios e intentó atropellarla, todo enfrente de su hermana menor.

Siendo prioridad su seguridad y la de su hija, con pena tuvo que sacar a su hijo de su casa, quien aunque ya fue diagnosticado con esquizofrenia e internado en el Hospital Psiquiátrico, se desiste a tomar su medicamento. En reiteradas ocasiones daño las puertas de los cuartos para "entrar a la brava".

Foto: Cortesía | El Sol de México

“Ya sabrás, me sentí sin nada, que iba hacer, me fui decayendo, hasta que dije, no, ya me tengo que levantar”, comentó y fue así como en diciembre del 2020, con el respaldo del Centro de Justicia para las Mujeres abrió un pequeño negocio de tacos de guisos, que a la fecha le ha dado buenos resultados, le ha permitido contratar a una empleada y ya está incursionando a las ventas en plataformas.

Por su experiencia, el mensaje que envía a las mujeres que son víctimas de violencia es a que abran sus ojos y busquen ayuda en DIF, Cepavif y Centro de Justicia para las Mujeres, para que su historia de sufrimiento se convierta en un recuerdo más de su vida.









