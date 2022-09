“La venganza del queso”, qué pasó con Marquitos

Culiacán, Sin.- Marcos Vinicio Verdugo Valenzuela, conocido como “El Tigre” por su peculiar apodo con el que fue nombrado por sus amigos, circuló hace algunos años por redes sociales un video en el que no tardó mucho para viralizarse, tras compartir su experiencia de vivir en la pobreza, contándolo de una manera tan graciosa y noble; "la venganza del queso".

A consecuencia del video, mucha gente lo recuerda y hacen que no se limiten para saludarlo cuando lo llegan a conocer en las calles de “La Palma” de donde él es originario o en cualquier lugar que lo ubiquen.

“Van como 9 o 10 años, más o menos”, afirmó Marquitos en una entrevista para El Sol de Sinaloa, recordando el momento en el que compartió su experiencia a través de redes sociales, donde sostuvo que nunca se imaginó el poder llegar a tantas personas, y más aún, con la manera tan personal de haber contado su propia historia.

Tras el alcance que logró obtener con el video, él no se considera una persona famosa, en cambio, la gente quien lo ve en la calle lo consideran alguien relevante, por lo que es muy normal que se acerquen para platicar con él o solo para una foto.

“Yo nunca pensé que con “la venganza del queso”, algo que me sucedió a mí; le puse pimienta, y según me hice famoso, pero yo no me siento famoso, me siento como cualquier otra persona” expuso.

Así mismo, comentó que toda la gente tiene su cariño, personas que le llaman para saludarlo, e incluso, cuando sale a visitar algunos lugares concurridos y conocidos, como, por ejemplo, Altata, la gente se anima a tomarse una foto, así como personas que vienen de otros lugares.

“Yo me siento a gusto, me siento contento cuando me piden una foto, yo nunca le voy a negar a alguien que me pida una foto, y un saludo, menos”, sostuvo con emoción.

Qué viene para Marquitos “la venganza del queso”

Marcos afirmó que está dispuesto a recibir lo que venga, ya que es consiente de que “la venganza del queso” no se quedará para siempre; además comparte que sus videos son únicos sin la intención de ser alguien más y con el simple objetivo de que la gente que lo ve se divierta.