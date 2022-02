La transformación del Crestón; el renacer de la zona sur de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En los próximos días arrancará el proyecto que pretende rescatar la zona que conduce a la flota deportiva y de catamaranes de Mazatlán. Se trata de la nueva terminal de cruceros, la desaparición de la planta tratadora de El Crestón y el surgimiento de la Plaza de la Banda.

Esta zona, famosa en los 50 y 60 con la llegada de artistas de Hollywood a practicar la pesca deportiva, cobrará vida nuevamente.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció el arranque de la construcción de la nueva terminal de cruceros este mismo mes, mientras que el gerente general de Jumapam, Osbaldo López Angulo, informó que lanzaron la licitación para el desmantelamiento de la planta tratadora de aguas negras y dar inicio así a una obra insignia de esta administración: darles un lugar a los músicos con la Plaza de la Música.

El alcalde explicó que una vez terminada la avenida Gabriel Leyva, el proyecto continúa con la remodelación de la avenida Emilio Barragán, hasta llegar al Faro.

“El objetivo es hacerlo hasta el Faro, ¿Por qué? Porque la nueva terminal de cruceros turísticos, que inicia este mes, está prácticamente en esa zona, para que llegues por la entrada sur u otro lado de la ciudad, el trayecto sea por una calle de primer nivel de clase mundial, turística además, porque la terminal de cruceros dará un plus a Mazatlán”, manifestó.

“Y aprovechando esta terminal de cruceros que se va a venir al lado de donde está la terminal de transbordadores, vamos a rescatar toda esa zona para hacer un corredor turístico-gastronómico-comercial, porque la nueva terminal de cruceros no va a ser exclusivamente para los que viajan en transbordadores o en los cruceros, va a ser para todos, va a estar abierto, una vez que los barcos zarpen a otro lado, van a seguir restaurantes, bares, comercios para la ciudadanía, es decir, después de las 5 de la tarde va seguir abierto”.

Este proyectado será similar al que hay en Los Cabo, donde luego de que se van los cruceros turísticos, los restaurantes que hay en esa zona continúan abiertos para todo el público.

LOS MÚSICOS TENDRÁN SU LUGAR

El Presidente Municipal anunció también que ya se empezó a desmantelar la Planta Tratadora de Aguas Negras de El Crestón, y ya se está en la licitación para retirarla completamente.

La avenida la van a hacer turística, con ciclovía y alumbrado, terminará a un costado de donde está la planta tratadora y próximamente la Plaza de la Banda.

“La verdad es que no los dejan trabajar (a los músicos), hay 5 mil familias de banderos que viven de eso, y lamentablemente no dejan dormir a los turistas, etcétera, etcétera, que no deben tocar en las playas, entonces, ¿en dónde deben tocar las bandas? La verdad es que ya regulamos los horarios, ninguna banda debe tocar después de la 8:00 de la noche, pero si también estorban durante el día, yo me comprometí con ellos a hacerles un lugar donde solo se puede inconformar los pescados”, afirmó.

Se trata de una obra grande, de más de 50 millones de pesos, donde además de que va a ser una gran explanada, en la parte de encima de la misma, tendrá las pautas del Sinaloense, que compuso el potosino Severiano Brizueño y del que se comprometió a hacerle un reconocimiento a este compositor.

Por su parte, el gerente general de Jumapam, Osbaldo López Angulo, anunció que ya se licitó el desmantelamiento total del equipamiento de la planta tratadora de El Crestón, para después pasar a la demolición de la misma, trabajos que ya iniciaron el pasado mes de junio.

“Esperamos que para abril esté ya desmantelada completamente, lo que es equipamiento, tanto mecánico como eléctrico”, manifestó.

El funcionario municipal dijo que con respecto a la plaza de la música, ya se coordinarán con el municipio para participar con instalaciones de agua potable y drenaje en ese proyecto que ahí se va a hacer, una vez desmantelada la planta tratadora.

La planta de El Crestón se construyó en el año 1983 e inició operaciones en 1984. Tras 38 años de operar en Mazatlán, en junio de 2021 dejó de funcionar.









