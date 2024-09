La situación violenta que tenemos ya está pasando, asegura Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- La situación violenta que se vive en el estado ya está pasando, aseguró el Gobernador Ruben Rocha Moya.

Durante la inauguración del distrito de riego de la presa Santa María, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo siga apoyando hasta el último minuto de gestión para que se logre la paz en Sinaloa.

"La posibilidad de contener los brotes de violencia que se han generado por grupos de la delincuencia organizada en disputa, pero ahí estamos, no hemos dejado de tener el apoyo", dijo.

El Mandatario estatal apuntó que el distintivo de Sinaloa es ser el principal productor de alimentos del País y sus habitantes hombres y mujeres de bien.

"Ese es nuestro distintivo, ser hombres y mujeres de bien, los sinaloenses que nos dedicamos a producir para la patria, hay como en todas partes personas sin rumbo que buscan la violencia, son generadores de violencia, aquí los estamos teniendo ahora”, apuntó.

Ante la presencia de algunas familias de víctimas de desaparición forzada en Mazatlán en el evento y a la par de que en Culiacán se reportaba el hallazgo de varios cuerpos sin vida, Rocha Moya afirmó que la situación violenta "ya está pasando".

"Pero tenemos la fortuna del Presidente y muy solidario, con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Marina, con la Fuerza Aérea y nuestras policías hemos controlado la situación violenta que tenemos, ya está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía tenemos brotes", afirmó.