La Serie del Caribe no funcionó para los vendedores de artesanías del Acuario

Mazatlán, Sin.- La realización de un evento internacional en el puerto como lo es la Serie del Caribe, representa siempre una gran oportunidad en repunte de ventas para quienes al turismo se dedican; no obstante esta edición fue muy diferente a lo que se esperaba debido a la pandemia por el coronavirus.

Los vendedores de artesanías del Acuario señalaron que la justa deportiva atrajo muy poco al turismo extranjero, aunque en gran parte fue por las restricciones sanitarias a nivel mundial y aunque el visitante nacional es que los saca a flote este año no incrementó la vendimia, pues muy pocos camiones charteros se vieron estemos días en el estacionamiento.

María, comenta que ahora lo que queda es esperar a Semana Santa y a qué las playas no se cierren.

Las ventas están muy bajas, Serie del Caribe aquí no funcionó, aquí se mira la gente nacional más que nada, el turismo extranjero casi no, pero está difícil, es fin de semana y está tranquilo.

María

Don Martín menciona que hay mucha competencia desleal, comerciantes foráneos que vienen ocasionalmente a trabajar y son los que se llevan la menor parte.

La verdad el evento no representó un repunte de ventas, muchos invertimos en casacas y gorras y se quedaron todas. De los días que venimos como tres no vendimos nada y la renta aquí es cara.

Don Martín





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Los vendedores de playa se encuentran en la misma situación, la señora Susana, vende pulseras y hace trenzas, dice que esta semana solo caminó bajo el sol sin vender nada.

No hay trabajo, nada, el poco turista que viene no quiere consumir, vienen muy ajustados de dinero, se ve bien sola la playa, se cansa uno de andar caminando en el sol y nomás no vender nada.

Susana

Giovanni expresa que entre semana hubo muy poca venta, pero a cómo ve el panorama y las playas solas no hay buena expectativa.

Está calmado, el fin de semana pasado estuvo igual, y entre semana no hubo mucha venta, estuvo sola la playa, la gente se va para el estadio. Hay más gente cuando se juega en el de fútbol.

Giovanni









