La Secretaria de Salud informará este miércoles si se realizara el Carnaval de Mazatlán

Culiacán, Sin.- El secretario de salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó que será este miércoles y no hasta el viernes cuando se informe sobre la realización del carnaval internacional de Mazatlán.

A través del área de comunicación social, el funcionario señaló que, la información será emitida luego de que se sostenga una reunión con epidemiólogos, quienes ayudarán a resolver dicha situación.

Lo anterior, a fin de prevenir los contagios de covid-19 en la entidad pues recordó que Sinaloa estará en semáforo naranja hasta el próximo 20 de febrero.

Cuén Ojeda manifestó que, por el alto riesgo epidemiológico por el que atraviesa la entidad, las medidas preventivas serán reforzadas, tales como la vigilancia en los aforos los cuales serán del 50 por ciento, así mismo, acciones de monitoreo de aire que se desarrollarán junto a Coepriss.

“Como el contagio prácticamente está a flor de piel y en ese tenor hoy nos tenemos que seguir cuidando porque si bien los índices de letalidad han bajado enormemente por razones obvias este virus es menos valga la redundancia menos virulenta, menos agresivo y eso de cierta manera nos ayuda, no han subido las hospitalizaciones, no ha subido la gente que se conecta a un respirador artificial, y hay que decirlo de una manera muy clara en las últimas semanas ha ido disminuyendo lo que es el índice de contagio, no ha aumentado, entonces nosotros estamos trabajando en ello y hoy estamos interviniendo”, puntualizó.

Asimismo, determinó que, analizando la situación de la pandemia en el mundo, Sinaloa podría estar en un momento en el cual los casos puedan comenzar a descender pues resaltó que en los últimos días, se ha registrado una ligera disminución y no un repunte de los mismos en el estado, lo cual pudiera permitir llegar a un semáforo epidémico amarillo.













