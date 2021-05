La red carretera sinaloense una vergüenza: Morena

Culiacán, Sin.- En tribuna el diputado Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas advirtió pese a que el estado es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores estados productores de alimentos del país, las carreteras y caminos por los que se transportan, está destrozados, por ello, hizo un llamado para se refuerce y se dignifique la infraestructura de caminos y carreteras del estado.

Al hablar sobre la infraestructura carretera, el diputado de Morena advirtió que por las vías donde se transportan los productos para alimentar al país se hacen por caminos rústicos, ya que un 69.58 % corresponden a estas rúas.

Para ejemplificar los destrozos que hay en las vías de comunicación puso como ejemplo los tramos carreteros de Navolato - campo pesquero el castillo, carretera la 20 del crucero de Villamoros , Sataya -. Entronque con carretera a ElDorado; carretera limoncito – cinco de mayo, carretera Navolato-. Villa Ángel Flores la Palma -Culiacán, carretera la 50 de Villa Benito Juárez y campo pesquero las puentes.

“No podemos dejar de comentar la situación tan deplorable en la que se encuentra la autopista Mazatlán-Los Mochis. Es una lástima que los gobernantes no han enfocado su interés en mantener la red carretera en buen estado e incrementarla para que el transporte de la producción del estado, el turismo y la sociedad sinaloense en general, viajen en las mejores condiciones y no se pierda dinero y tiempo”, señaló.

Insistió que también nuestras carreteras carecen de un mantenimiento efectivo constante ya que el bacheo no es la mejor solución, al contrario, dijo, acrecienta el riesgo para el automovilista y transportista

Dijo que urge contar con señalización, reflejantes en las tres líneas de las carreteras y protecciones en curvas, contar con acotamientos para descanso por fallas mecánicas, ponchaduras.

“Sería lo ideal, pero no es imposible que las áreas responsables del tema lo contemplen en sus programas ya que de ahí depende mucho de la seguridad de las personas que circulan por todo el estado. La prevención nos evita pérdidas humanas para las cuales no existe dinero suficiente para subsanar estas pérdidas”, señaló.

















