Escuinapa, Sin.- La Presa Santa María es una necesidad para el sur de Sinaloa, aseguró Antonio Díaz Lerma.

El empresario manguero reiteró que esta obra, que se ha buscado desde hace más de 60 años, representa el detonante económico para el sur del estado, ya que garantizaría el agua para la actividad agrícola, la cual es el principal sustento económico para los municipios de Escuinapa y Rosario.

“Es una necesidad muy grande para el sur de Sinaloa, para que pueda despegar su economía, no le vemos de otra manera, esta es la realidad, si no tenemos agua, no vamos a poder ser competitivos y no nada más en la agricultura, sino también en otras actividades económicas, como lo es la ganadería, la pesca y hasta el turismo mismo”.

Díaz Lerma destacó que ambos municipios son de los menos productivos en el estado, lo cual es propiciado por la falta de agua.

“Es bien sabido que somos prácticamente los municipios menos productivos de todo el estado y la realidad es que aquí sabemos trabajar, la única limitante es que no tenemos el agua, es por eso que este gran proyecto es vital para los dos municipios (Escuinapa y Rosario)”.









Empresario del mango reitera la necesidad de la presa Santa María en el sur de Sinaloa. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Para concluir, dijo que se espera que sea pronto cuando se reinicie con esta obra, la cual tiene recurso etiquetado para este año 2020, que son 400 millones pesos, que falta por aplicar y que para el próximo año ya se tienen etiquetados mil 100 millones de pesos.





















