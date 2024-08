La Presa Picachos alcanza casi el 75 por ciento de su capacidad: Protección Civil

Mazatlán, Sin.- La Presa Picachos, ubicada en el municipio de Mazatlán, se encuentra actualmente cerca del 75 por ciento de su capacidad, informó Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Municipal.

A pesar de la circulación de imágenes en redes sociales que sugerían que la presa estaba rebosando, Ruiz Gastélum aclaró que estas no son actuales.

"No, no son recientes. Tengo entendido que está cerca del 75 por ciento aproximadamente", mencionó Ruiz Gastélum, señalando que las imágenes de la presa rebosando no son recientes.

A diferencia del año pasado, cuando para estas mismas fechas la presa se encontraba en un 50 por ciento de su capacidad, este incremento representa una situación distinta para el manejo de los recursos hídricos en la región.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante para asegurar la seguridad de las comunidades aledañas.

El funcionario no proporcionó detalles adicionales sobre posibles reportes de desbordamientos, reiterando que la situación está bajo control.