La pesca ribereña en Sinaloa se ahoga por falta de apoyos oficiales

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero ribereño de Sinaloa está a la deriva y los resultados que se tengan en la temporada de capturas 2024-2025 serán responsabilidad de las autoridades federales.

A pesar de los muestreos realizados en las diferentes zonas, la apertura de la temporada fue decisión del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable y la Conapesca, sin tomar en cuenta la opinión de las organizaciones pesqueras.

En bahías, esteros y lagunas, desde Escuinapa hasta Ahome, la situación es la misma: el camarón es escaso y las tallas son muy pequeñas, por lo que se prevé una mala temporada.

El sector social de la pesca en Sinaloa está compuesto por más de 22 mil pescadores, 554 cooperativas y 72 campos pesqueros, el cual desaparecerá si no se hace algo.

Los ribereños condenan la falta de apoyos al sector social de la pesca. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP), Aureliano Aldama Rivera, advierte que ante la falta de un presupuesto gubernamental y apoyos, la actividad podría acabarse en un periodo de dos años.

"Estamos todos igual de jodidos, armadores, ribereños y acuacultores. Nos entristece que a todos nos vaya mal porque no pasarán más de dos años para que la actividad desaparezca por completo", señala.

Temporada perdida

Los pescadores de los sistemas lagunarios-estuarinos del sur de Sinaloa dan por perdida la temporada de camarón, incluso algunos no saldrán a las capturas porque no es redituable.

Para el presidente de la Federación de Cooperativas del Sur de Sinaloa en Escuinapa, Jorge García Santos, de nada les sirve que el inicio de las capturas sea el 25 de septiembre si no hay camarón, ya que donde existe un poco es en Palmillas y La Concha, pero de tamaño muy chico.

Esta problemática viene desde el año anterior, por la construcción de la presa Santa María, que no permite que llegue agua dulce a los esteros.

"Es muy fuerte la salinidad y mientras no entre agua dulce no habrá producto, el camarón se muere y el que sobrevive no puede desarrollarse más, se prevé una temporada desastrosa para nosotros", explica.

Las tallas no se reportan grandes. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

El presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero, Gilberto Palafox Uzeta, agrega que esta temporada será difícil porque la fecha para el inicio de las capturas a ellos no les favorece, por lo cual han decidido no invertir en algo que ya está perdido, lo cual será un duro golpe para la economía de las familias que viven del sector.

Por ello, responsabiliza a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura de esta decisión.

Como organización tomaron la decisión de no autovedarse por el gasto que implicaría, ya que en estas condiciones no recuperarían lo invertido.

“La preocupación de nosotros es que sea igual que la otra del año pasado, cuando mirábamos un poquito más esperanza, pero ésta ya está encima. Hasta ahorita a como están las cosas si la damos por perdida, porque ya es oficial que es el 25 de septiembre, no vamos a tener nada en el charco”, señala.

El dirigente precisó que si hay producto, sin embargo, no tiene el peso ni la talla necesaria para comercializarse.

Consideró que los pescadores este año solo capturarán para su propio consumo.

La pesca en esteros y lagunas ya no es redituable. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Camarón chico en la zona centro

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en la Zona Centro del Estado, Cuauhtémoc Castro Real, afirma que de acuerdo con las cooperativas, el camarón está chico, pero que las investigaciones indican que para el 2 de octubre habrá camarón de tallas de 16, 21, 25.

“Esperemos que de aquí al 2 de octubre agarre un tamañito más medianito y sea una buena temporada, pero no podemos ahorita nosotros, por la información que tenemos, decir que es una fecha buena o mala, porque necesitamos esperar los resultados de las primeras capturas”, destaca.

Las fechas se acordaron sin consenso de las organizaciones y algunas cooperativas se autovedarán porque no hay producción.

"Ya nos quitaron los apoyos y ahora hasta la oportunidad de opinar", apunta.

Sin embargo, confía en que las nuevas autoridades federales den más apertura al sector social para dialogar y buscar soluciones de fondo a los problemas que se tienen.

"Desafortunadamente, la Conapesca es un elefante blanco que aquí lo único que hay es pagar, no hay programas, todo es para sueldos, ojalá y la mitad de lo que se destina a sueldos lo aplicaran en alguna comunidad", resalta.

Los pescadores aseguran que la Conapesca es un “florero”. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Todo apunta a destruir el esfuerzo pesquero

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa, Sur de Sonora, Leonel Sánchez Cota, advierte que para los pescadores ribereños el horizonte de la nueva temporada de pesca de camarón se ve embravecida, con tempestades económicas por los altos costos de producción y sin socorro para frenar la competencia desleal.

"Las decisiones del Gobierno federal apuntan a destruir todo el esfuerzo pesquero nacional de bahía para depender de las importaciones trianguladas, exclusivamente, puesto que el camarón de Ecuador y países sudamericanos es más barato que el que se reproduce en las costas nacionales", afirma.

Asegura que las federaciones de cooperativas antiguas y con mayor experiencia en el comportamiento de la especie fueron excluidas de las reuniones de análisis de la biomasa para determinar el fin de una veda y el inicio de una temporada de trabajo.

Además, los pescadores que cuidaron la especie durante la veda son desplazados por furtivos que toman por asalto una bahía que está abandonada de vigilancia e inspección.