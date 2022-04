La periodista que soñaba ser pelotera

Mazatlán, Sin.- Su amor y conocimiento por el beisbol le abrieron camino en un ámbito dominado por los hombres, tanto en el campo de juego, en las cabinas de narración o en las salas de redacción. Este año Beatriz Pereyra cumplirá 22 años de trayectoria en el periodismo deportivo, profesión que desempeña con tanta pasión que se le eriza la piel cuando recuerda y cuenta sus anécdotas.

El beisbol lo traía en las venas, su papá era pelotero, un aficionado al llamado "Rey de los deportes"; pasó su infancia en los campos llaneros, entre pelotas, guantes y bats. Creció entre amores felinos, viendo jugar a los Leones de Yucatán, estado de donde es originaria, en el estadio Carta Blanca, y a Los Tigres, en el extinto parque del Seguro Social, en la Ciudad de México, donde radica desde que era una niña.

"Yo quería ser pelotero, pero dije: ‘soy niña y las niñas no juegan beisbol’, más en esa época, yo tenía seis años cuando Fernando Valenzuela ganó la Serie Mundial de 1981 y decía: ‘yo quiero ser Fernando Valenzuela’", recordó.

Su inclinación por el periodismo se lo debe a Pedro "El mago" Septién, ya que en aquellos años escuchaba las narraciones de este legendario locutor y cronista deportivo; entonces supo que quería hacer lo mismo.

"No llegué a ser cronista de deportes porque hablo bien feo y narro peor, que sí he narrado porque me han aventado al ruedo, pero me da mucha vergüenza y creo que no lo hago bien, pero lo que sí me salió bien fue escribir, a base de practicar, de leer mucho, porque para saber escribir hay que saber leer primero", confesó.

RETOS

En su camino se encontró con varios “no” y la falta de oportunidades para ejercer en el área que más le gustaba por el simple hecho de ser mujer.

"Cuando yo llegué a trabajar en la empresa de radio Monitor, en 1997, el proyecto dirigía el señor José Gutiérrez Vivo, un ícono de la radio en México, llego y hago pruebas y me aceptan como reportera, y como me preguntaron: ‘¿qué quieres cubrir?’, dije: deportes, y me dijeron: ‘deportes no porque aquí las mujeres no cubren deportes, el señor, que es el jefe de deportes, Miguel Aguirre Castellanos, no quiere mujeres en su equipo".

Sin embargo, su oportunidad llegaría más tarde; en una ocasión, cuando hacía guardia como reportera de información general y se corrió el maratón de la Ciudad de México, le tocó apoyar a los compañeros de Deportes, luego, su primera cobertura como reportera de esta sección fue durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, aunque no viajó hasta la sede, sino que condujo los programas desde la cabina.

Abrirse camino en un medio de hombres significó enfrentarse a grandes retos, al grado de tener que ser y comportarse como ellos, "aguantar todo", porque una mujer, frágil y sensible, que demuestra debilidad, no tenía cabida ahí.

AMOR AL BEISBOL

En enero del 2020 publicó su primer libro "Pelotero, por amor al beisbol", una compilación de 18 historias de superación personal, de héroes mexicanos sin monumento, cuyos sueños han sido alcanzados por el empeño, la tenacidad y la disciplina; que han vencido el racismo, el menosprecio, la pobreza y la adversidad.

Las historias constan de reportajes que escribió, sin el propósito de hacer un libro, sino por su quehacer periodístico, que datan desde el 2003 hasta el 2020 y en la que están presentes los beisbolistas José Urquidy, los hermanos Édgar y Adrián González, Sergio Romo, Esteban Loaiza, Vinicio Castilla, Jorge De la Rosa, Francisco Campos, Rafael Díaz, entre otros personajes.

"Este libro está lleno de amor porque yo amo el beisbol, porque yo amaba a mi papá y por querer estar muy pegada con el amé un deporte y luego amé a sus jugadores, luego amé las jugadas, las series mundiales, pero los protagonistas del libro también jugaron beisbol por amor, aguantaron lo que tuvieron que pasar por amor, por estar enamorado de su deporte", expresó.

Al publicar su libro y tener gran aceptación, Pereyra sintió que este proyecto la colocó en un foro de reconocimiento que antes no tenía y el cual le costó 20 años de trabajo, sin embargo, el esfuerzo valió la pena y la hizo acreedora al nombramiento de "la doctora del beisbol".

"Hemos empezado a romper eso, entre la gente grande y los propios hombres, en un país machista donde le dan la bienvenida a un libro de beisbol escrito por una mujer, se sientan a escucharla, le prestan atención, le aplauden, yo creo que es dar un paso enorme, no solamente personal, lo que yo puedo representar para otras mujeres, para todas las chamacas que vienen atrás queriendo ser periodistas deportivas”.

Beatriz estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; cursó una segunda licenciatura en Letras y Literatura Hispánica y cuenta con Maestría en Periodismo y Políticas Públicas.

Inició su carrera laboral como reportera de información general en 1997. Desde el año 2000 a la fecha hace periodismo deportivo; actualmente es periodista de la revista Proceso, también es catedrática en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y recientemente The Washington Post la invitó a escribir dos columnas.

