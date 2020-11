La pandemia regresa a los diputados sesionar en su casa

Culiacán, Sin.- El Covid-19 sigue haciendo de las suyas en el Congreso del Estado, ahora, es la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio quien está contagiada, lo que obligó a que las sesión se regresara a la modalidad virtual y desde su casa atendió la sesión ordinaria.

Los secretarios hicieron su trabajo desde el pleno y los legisladores en medio de tropiezos estuvieron sesionando en sus casas u oficinas y así será hasta la segunda semana de diciembre se regresa a las sesiones presenciales. Local Autoridades le están quedando a deber a Sinaloa en violencia de género: Francisca Abelló

Somos esclavos del micrófono, lo abren nomás cuando ellos quieren.

Diputado Florentino Vizcarra

Hubo ocasiones que se tuvo que decretar un receso para incluir la moción del voto particular del diputado Jorge Villalobos, que al parecer no estaba en el dictamen Entre confusiones, gritos, votaban. Algunos no activaban sus cámaras, o los micrófonos, otros los dejaban abiertos y se escuchaban las conversaciones que tenían de otros temas, lo que ocasionaba que por estar distraídos votaban a destiempo pese a que los llamaban una y otra vez y en ocasiones las cuentas no les daban al contar la votación.

Las cosas se tienen que hacer bien, salen con los números al revés.

Diputada Franscisca Abelló

La sesión se le enredaba a la presidenta y le daba la voz a la diputada Gloria Himelda Félix para que le enmendara la plana.

“Por esta única ocasión les voy a dar la palabra cuando levanten la mano, pero tienen que pedirme su participación por whatsapp, les aclaraba la presidenta al iniciar la sesión, pero no resultaba y los legisladores protestaban.

La diputada Alma Rosa Garzón se inconformaba porque su iniciativa no había sido tomado en cuenta al darle lectura al dictamen de la Ley de Movilidad sustentable del estado de Sinaloa.

Si nos vamos a seguir deteniendo por que otras comisiones no se reúnen, que se pongan las pilas. La Ley Orgánica del congreso a veces es selectiva.

Diputada Karla Montero

La presidenta de la mesa directiva preguntaba a los legisladores si se retiraba del orden del día ese punto, por mayoría, el diputado Rafael González estaba en contra y la presidenta cantaba: por unanimidad.

Durante la discusión de la Ley de Hacienda Municipal del estado de Sinaloa, donde el diputado del PAN Jorge Villalobos presentó una reserva en lo que se refiere a los campos de golf para que paguen el predial de manera proporcionada, la votación se dividió, priistas y algunos diputados de Morena lo apoyaban, lo que provocó que la diputada Victoria Sánchez Peña los cuestionara.

Qué están haciendo en este barco… ya es hora de que se quiten la máscara, no sean cómplices de las corruptelas que todavía se siguen dando.

Diputada Sánchez Peña

Les dijo que son morenistas cuando les conviene y les recordó: “acuérdense que ya viene el 2021”.





