La mazatleca Paloma Sánchez y Enrique Inzunza presiden comisiones en el Senado

Culiacán, Sin.- Los senadores sinaloenses Paloma Sánchez y Enrique Inzunza fueron nombrados presidentes de las comisiones de la Juventud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, respectivamente.

El senador de Morena, Inzunza Cázares, afirmó que la Comisión de Estudios Legislativos es de las comisiones más importantes del Senado, ya que es donde se analizan y dictaminan la mayoría de los asuntos y proyectos que son turnados.

El legislador aseveró que se conducirá con seriedad, altura de debate y respeto a los procesos legislativos en repuesta al compromiso que se tiene con los miles de ciudadanos mexicanos que confiaron en Morena en las pasadas elecciones.

Enrique Inzunza. Foto: Cortesía/ Enrique Inzunza

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, se comprometió a trabajar por los jóvenes emprendedores, por aquellos a los que se les ha negado su integridad y por aquellos que necesitan encontrar alternativas para seguir con sus estudios.

“No podemos olvidar a los 6 millones que hoy no asisten a la escuela, ni subestimar que muchos jóvenes no sientes optimismo sobre su futuro”, expresó.