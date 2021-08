La mamá que crea videojuegos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Hace un par de años nació en la Cruz de Elota, Sinaloa, una pequeña empresa de desarrollo de videojuegos educativos llamada Ajal Game Studio, que se ha ganado el apodo en los streamings como los “Gamers de Rancho”.

Brisia Fabiola Aguirre Ponce de León, de 40 años de edad, es el “cerebro” principal de esta marca que integra a jóvenes sinaloenses que también comparten esa misma pasión por los videojuegos.

Desde hace un año han logrado desarrollar el videojuego “SpaceInvaderKreature SIK”. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Desde hace un año han logrado desarrollar el videojuego “SpaceInvaderKreature SIK”, mediante el cual el jugador puede hacer equipo para derrotar a las criaturas extraterrestres denominadas Alux y Wayans.

SpaceInvaderKreature SIK se desarrolla en torno a Steve, una persona afroamericana que se encuentra en coma y sus sueños dentro de su condición involucran la presencia de los seres malignos en cada uno de los niveles que los jugadores tienen que sortear; para los que el equipo de Ajal Games han puesto sus conocimientos para desarrollar un videojuego con gran calidad de gráficos.

"Queremos que la experiencia en quienes jueguen SIK sea inolvidable y que quieran seguirlo jugando, los gráficos tienen calidad triple A; triple A es como el top que hay ahorita en juegos, es 3D, es muy chistoso porque cuando escuchan ‘Gamers de Rancho’ y ven el juego, esperan ver un juego todo mal hecho, con gráficos horribles, sabes, pero no, SIK no es eso”.

El inicio

Fue en 2013 cuando la joven mazatleca se graduó de la licenciatura de enseñanza en inglés en el Centro de Idiomas de la UAS, de ahí empezó a trabajar en una gamificación y a través de una beca se fue a estudiar a Estados Unidos, luego entró a trabajar a la Universidad Politécnica de Sinaloa, donde a través de una feria de posgrado pudo ir a la University Collage London.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

También puedes leer: Videojuegos afecta a niños en el contexto social en el que viven

"Me tocó estar en el edificio donde está la media, se hacían videojuegos, robots, y fue ahí donde me di cuenta que quería dedicarme a hacer videojuegos educativos, me empecé a envolver en cómo se diseñaba, cómo se distribuía, cómo la gente le buscaba para seguir creciendo; ya de regreso a México, con todas estas ideas que conocí allá, dije: yo quiero hacer videojuegos".

Un año estuvo en Londres y otro en Japón, pues ganó una beca. Ahí conoció a más desarrolladores de tecnología y también aprendió la parte administrativa, negocios y mercados internacionales.

Cuando regresa a México abren la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra en la Cruz de Elota y estaba la posición de coordinación de idiomas, donde venia el laboratorio, por lo que le pidió al rector que le diera la oportunidad de seguir con los videojuegos y diseñar realidad virtual para enseñar inglés.

Así empieza a reclutar muchachos y a formar un equipo programadores, diseñadores y reconocimiento de voz, porque la idea era que se pudiera entrar a un ambiente virtual donde se practicara el inglés y funciono.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En 2018 fueron a Nueva York, San Francisco y a diferentes lugares del mundo a presentar lo que estaban haciendo en etapa de investigación para la maestría; y a finales de octubre de ese mismo año empezaron la creación de videojuegos, pero enfocados a la parte educativa.

Crearon el Delphy Town, que es un videojuego en VR para aprender inglés, además de escenarios de prácticas digitales para estudiantes avanzados que querían mejorar sus habilidades de speaking.

A Brisia desde niña le gustaron los videojuegos, duraba horas jugando con sus hermanos al Mario Bros y al Super Mario Bros, entre otros. Fue algo que siempre estuvo en su casa, sólo que a ella le gustaban los juegos más violentos.

El trabajo

Antes de la pandemia tuvo que salir de la coordinación de idiomas de la universidad por cuestiones personales, regresó a Mazatlán, su lugar de origen, meses después encontró inversionistas y regresó a La Cruz, donde tuvo muchas oportunidades para continuar con el videojuego.

“Fue enero de enero de 2020, empezamos en oficinas con los muchachos que yo ya había reclutado, ya los tenía en entrenamiento, porque una cosa es que sean informáticos y otra muy diferente saber hacer videojuegos, los que están conmigo en este proyecto son Javier León López y programador lead; Alejandrina Herrera Saldaña, full stack diseño y programación”, comentó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Cuando viene la pandemia del Covid nosotros empezamos a trabajar en un juego serio, pero dijimos: a qué escuela se lo vamos a vender si todo está cerrado, no estaba en un punto que lo pudiéramos lanzar y estábamos quemando dinero de algo que iba a tardar mucho en retornar, entonces paramos y empezamos el juego Sik, que fue lanzado en junio con buena respuesta, estamos invitando a toda la gente a que juegue, ya está en el mercado en acceso anticipado".

Talento sinaloense

Además de buscar dar a conocer su proyecto a nivel internacional, a la par de videojuegos como Free-Fire o Call of Dutty, indiscutiblemente se intenta reflejar que el ser mujer no es impedimento para mostrar el talento que existe en otros sectores como el de los juegos en línea.

La madre de dos niñas, aunque todavía no está donde quiere, se siente orgullosa de lo que ha logrado, pues crear videojuegos implica un proceso largo y caro, además, se necesita gente comprometida.

Comparte que el combinar su papel como mamá y creadora de videojuegos ha sido complicado, sobre todo para sus hijas, ya que recientemente se divorció y el no dedicarles todo el tiempo que quisiera la hace sentir mucha culpa, pero al ver lo que ha logrado, sabe que ha valido la pena.

"Somos los raritos del pueblo, porque es la mamá que hace videojuegos y xtrimea, viajo mucho, aunque ahorita se detuvo esto por la pandemia, el dejarlas con mis papás, de quien recibo mucho apoyo tiene un impacto en mis hijas obviamente, llego y mi hija, sobre todo la pequeña, tiene ansiedad de separación".

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La maestra en educación tecnológica comenta que Sinaloa ha sido una entidad muy artística, pero no tecnológica, que además es muy cerrada para las mujeres; de hecho pudiera decirse que es un ambiente bastante machista.

"Los sinaloenses también hacemos cosas interesantes, estamos desarrollando un juego que es muy diverso, queremos que el mundo conozca el talento que se tiene en el estado, que no sólo tiramos balazos y producimos droga, sino que también hacemos videojuegos".

PARA SABER

Sik ya empieza a encaminarse y a llamar la atención en Rusia y China, por ello buscan darle más difusión local, para ello pueden visitar www.facebook.com/AjalGamesOficial, www.facebook.com/spaceinvaderkreaturesik y https://store.steampowered.com/app/1485970/SIK_Space_Invader_Kreature/









Lee más aquí:

Local Jóvenes participan en el encuentro de ciencia y tecnología PM Pacífico

Local El arte que se hace con nudos que nacen de las manos