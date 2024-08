La luz es cara y deficiente, asegura Canacintra Mazatlán ante apagones

Mazatlán, Sin. -El servicio de energía eléctrica es costoso y tiene muchas deficiencias, señaló Sergio Rojas Velarde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, sobre los apagones en las comunidades rurales del municipio.

El empresario señaló que como organismo camaral también han urgido la Comisión Federal de Electricidad para que brinde un servicio constante y de calidad, ya que al final son los consumidores los que más afectados resultan por estas deficiencias.

También puedes leer: Se ‘viene con todo’ la lluvia esta noche en Mazatlán

"Todos los años cada vez que están las lluvias se presentan este tipo de apagones, nosotros también hemos urgido a la comisión y les hemos exigido que puedan tener un servicio por lo menos constante y de calidad, porque barato no es y tiene muchas deficiencias, muchos cortes y esto afecta directamente a la industria", dijo.

“Se han dicho muchas cosas, incluso falta de mantenimiento, falta de transformadores, pero al final nosotros somos los usuarios y lo único que queremos es que haya un buen servicio y ya lo que internamente está pasando en esta dependencia federal, que lo solucionen ellos directamente, tienen qué verlo, si es falta de presupuesto que lo soliciten porque al final la población se molesta", dijo.

Rojas Velarde mencionó que no ha habido una cuantificación de las afectaciones por los apagones en el sector industrial, lo que sí mencionó es que hay muchos giros que no pueden parar su producción, aunque algunos cuentan con plantas de emergencia, también hay pequeñas empresas que no pueden costear este tipo de sistemas.

"Hay industrias que tienen sistemas de UPS, plantas por medio de diésel para poder seguir produciendo, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad de tener este tipo de plantas para seguir produciendo", añadió.