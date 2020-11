La legalización de mariguana es para el narco

Culiacán, Sin.- A don “Agripino”, el hecho de que se esté en vías de legalizar la siembra de mariguana por parte del gobierno mexicano lo tiene sin cuidado, pues lleva ya cuatro años desplazado de la sierra de Badiraguato, sin oportunidades de por medio.

No creo que nos beneficie si ellos la controlan.

Agripino





Local Legalización de mariguana disparará problemas sociales: AMMJE

Él es campesino en los altos y cuenta que se dedicaba a sembrar maíz y calabazas en su ranchito añorado, hasta antes de tener que escapar de la violencia.

¿Cómo nos va a ayudar la dizque legalización si a nosotros nos corrieron de arriba?

Agripino

“Agripino” se tuvo que salir de su comunidad debido a que grupos armados amenazaron con matar a todos los habitantes.

A mí no me hicieron nada, pero si usted ve que matan a uno a un lado suyo, ¿qué hace?

Agripino

Ahora vive en la capital del estado, donde siembra un rinconcito de elotes para compartir con sus vecinos.

Causa polémica que se permitirá la siembra, cultivo, cosecha y preparación de mariguana, siempre tomando en cuenta una cantidad límite de cuatro plantas por persona. Foto: Cortesía | Pixabay

Mire, yo estaba agusto en la sierra, pero ni modo, la siembra daba apenas para comer.

Agripino

Cuando se le pregunta, don “Agripino” señala que desconoce de qué se trata la Ley para la Regulación de la Cannabis.

Ojalá sirva, así sirve para regresarme a mis parcelas en la sierra.Agripino

De acuerdo con otras opiniones de habitantes de Badiraguato, la Ley que ha sido recientemente aprobada le falta ser más explicada para los campesinos, ya que por el momento no se puede determinar si beneficiará o no a las familias serranas.

“Beneficiará siempre y cuando se les pueda garantizar la cosecha a las gente, porque si la mariguana que se coseche es para la industria, se tendría que pagar mejor el precio por tonelada de lo que pagan los narcos. Ahí estaría más atractivo”, refiere un habitante del municipio serrano.

Foto: Cortesía │ Pixabay

Lo que falta, dice, es información de cómo se reglamentará todo con esta finalidad.

“Ya la mota casi no es negocio, y si el narco no le conviene moverla, ya no lo hará. Lo de ahora es el fentalino y el cristal, ese sí les deja más en menor volumen”, cuenta.

QUITAR EL NEGOCIO AL NARCO

Todavía es temprano para una evaluación de fondo de la Ley aprobada por el Senado de la República (todavía falta que sea aprobada en el Congreso y aprobar una ley secundaria con sus reglamentos.

A decir de la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, todavía le falta un año a la nueva legislación para empezar a operar con el tema de las licencias.

“Las licencias se van a dar a través del Instituto de Regulación de la Cannabis, el cual tiene que aprobar su reglamento, el Poder Legislativo tiene un año para crear toda la estructura”, comenta para El Sol de Sinaloa.

Foto: Cortesía │Uso Cannabis

“Estas licencias van desde una hectárea a cielo abierto y hasta mil metros cuadrados en partes cerradas”, explica.

Castro Castro comenta la agenda de Morena es otorgar estas licencias a los campesinos y comunidades indígenas; de hecho, la ley aprobada prevé que se tienen que dar el 40 por ciento de estas licencias a este sector social.

“Estamos impulsando para que los pequeños productores de la sierra, que son los que saben este tipo de plantíos, que ahora que son legales tengan acceso”, indica.

Mencionó que no se tiene que permitir que sean las grandes empresas las que acaparen los permisos regulados.

Foto: Cortesía │ Pixabay

Que no sea como la producción de venta por contrato, lo que deja al margen a los campesinos.

Imelda Castro

Al ser cuestionada si esta regulación beneficiará al crimen organizado, Imelda Castro apunta que no.

“Lo que va a pasar es que al ser un negocio legal, al crimen organizado ya no le será redituable, y con esto se beneficia a un segmento de la población olvidada y estigmatizada”, cuenta.

¿Qué dice la Ley?

En materia de licencias, la Ley en su artículo 32 señala que serán de cinco tipos, como para cultivo, transformación, comercialización, exportación e investigación.

Foto: Cortesía │ Senado

Puedes leer: Culiacán, a favor de regulación de la mariguana

Se otorgarán por parte del Instituto para Regulación de la Cannabis, que estará listo dentro de un año, y se darán:“El Instituto sólo podrá asignar un tipo de licencia por cada persona titular. Las personas titulares, tendrán prohibido obtener más de un tipo de licencia”.

Con esto vamos a quitarle negocio al crimen organizado.

IImelda Castro





Sin embargo, para don “Agripino” es un sueño, más que sembrar la mariguana en sus parcelas serranas, regresar al terruño añorado ahora a cuatro años de ser expulsado por la violencia del narco.

“Estamos impulsando para que los pequeños productores de la sierra, que son los que saben este tipo de plantíos, que ahora que son legales tengan acceso”. Imelda Castro, Senadora de Morena

SIN EVALUACIÓN

Hasta ahora, según Morena, no hay una evaluación del impacto de esta nueva ley que será aprobada en el congreso.









Lee más aquí ⬇