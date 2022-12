¡La juventud mazatleca está de fiesta! entregan Premio al Mérito de la Juventud 2022

En Sesión Solemne de Cabildo, cinco jóvenes mazatlecos fueron reconocidos con el Premio al Mérito de la Juventud 2022, por su labor en los ámbitos artístico, deportivo, académico, social e inclusión.

Los galardonados fueron elegidos mediante las reuniones de trabajo celebradas entre las comisiones de Juventud y Deportes y de Educación, quienes analizaron cada una de las 28 propuestas recibidas, valorando los principios rectores de desarrollo educativo y cultural de cada uno de los candidatos.

Categorías y galardonados

Discapacidad e Integración: Juan José Heredia Ávila, un joven multifacético, que se ha desarrollado en diferentes actividades como el deporte, donde ha obtenido reconocimientos a nivel municipal y en lo cultural dónde ha participado en eventos musicales y conciertos con causa.

Cívico-Social: Fernando Manjarrez Peña, socio-biólogo y escritor, quién desde hace cuatro años de forma individual y colectiva ha trabajado por la protección y el salvaguarde de la flora, fauna y paisajes que posee esta tierra de los venados.

Artístico: Mario Alberto Abreu Delgado, actor de teatro musical, ha tenido la oportunidad de escribir algunas obras que han estado en cartelera, ha trabajado al lado de Lolita Cortes, emprendió además su propia compañía de teatro, dónde trabaja con jóvenes.

Deportivo: Hayato Francisco Yoshi Mizukami, apasionado deportista de la disciplina Karate Do especializado en combate, tiene ocho años de trayectoria deportiva y es seleccionado nacional con logros a nivel internacional.

Académico y Tecnológico: Karla Alejandra Cárdenas Toledo, licenciada en Negocios y Comercio Internacional, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Regionales y es una amante de la investigación, tiene un artículo científico publicado y ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales.

A nombre de los premiados, Cárdenas Toledo invitó a los jóvenes a no flaquear, no rendirse y luchar por sus sueños, pero también el exhorto fue a las autoridades para brindar las oportunidades de desarrollo.

"Exhorto al gobierno municipal a que el reconocimiento a la juventud no se quede en esta premiación, sino que el reconocimiento vaya más allá de este Cabildo, que vaya y rescate a los jóvenes que tienen capacidades pero no las oportunidades, o no tienen el contexto de construir esas oportunidades", expresó.

Para saber

Desde el 2013 se hace entrega de este premio en el municipio de Mazatlán.

El premio consiste en una medalla, diploma y un estímulo económico de 10 mil pesos.