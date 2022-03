La ingeniería ya no es “cosa de hombres”

Mazatlán, Sin.- El campo de la ingeniería dejó ser "cosa de hombres", ya que en los últimos tiempos las mujeres han incursionado con mayor frecuencia en esta disciplina que tiene un gran auge a nivel internacional.

Mujer y feminista, orgullosamente concordense, la ingeniera civil Citlali Peraza Camacho sintió el interés por esta disciplina desde muy pequeña; siempre tuvo gran habilidad en las matemáticas. Durante su estancia en la preparatoria recuerda haber sido la primera mujer en entrar a la acentuación de físico- matemático.

Puedes leer: Chaquira y bordado nayarita llevan el arte wixárika a todo el país

Su padre es un reconocido profesor e historiador en el municipio de Concordia, él quería ser ingeniero, pero se dedicó a la docencia, entonces ella, en honor a su padre, decidió estudiar esta carrera.

"A él le hubiera gustado que yo también fuera maestra, pero me apoyaron en todo momento, no fue por ello, sino que la sociedad les decía: "¿cómo tu hija va a ser ingeniera? no va a ganar nada, las ingenieras no sobresalen", contó.

Cuando inició su formación, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un salón de 40 alumnos eran apenas cuatro mujeres. Citlali era una de ellas y recuerda con mucho cariño a su mentora Lina Morales.

En la universidad nunca sintió distinción alguna de sus maestros, al contrario, fue una de las mejores etapas de su formación; fue consejera universitaria, participó en varias OlimpiaANEIC y desde que cursaba segundo grado comenzó su trayectoria laboral.

Foto: Cortesía | Citlali Peraza Camacho

TRABAJO

Su primer empleo fue como supervisora de obras en el Ayuntamiento de Concordia, después vino su primer proyecto.

"Algo dentro de mí me decía ‘tienes que trabajar’, empecé a tirar mi currículum como si fuera flayer, por todo Mazatlán, hasta que pegó en la Cocosin, me llamaron y me dieron la primera obra, que fue los Campitos de la Juárez, la primera etapa, hice un buen trabajo", señaló.

El emblemático corazón del Paseo del Centenario y la remodelación del Clavadista, en la glorieta Sánchez Taboada, son otros dos proyectos en los que Citlali participó en la etapa de infraestructura, también en la construcción del puente de Prados del Sol.

Foto: Cortesía | Citlali Peraza Camacho

"Yo estaba en tercero de universidad y ya había hecho seis mega obras, de las cuales tres son emblemáticas para Mazatlán", mencionó.

Siendo aún estudiante universitaria, participó en los proyectos de los puentes de la autopista Mazatlán- Durango y pesar del gran éxito que hasta hoy ha cosechado, en cada paso que da es una lucha constante porque nunca acaba el machismo.

"Hay una anécdota que marcó mi vida. Yo venía de construir cinco puentes en la Mazatlán-Durango, se acaba la obra de los primeros cinco puentes y quería entrar a una empresa que estaba construyendo 13 puentes y cuando llevo el currículum con el gerente, solo por ser mujer me ignora rotundamente, fue muy doloroso, fue el primer caso abiertamente, por ser mujer, a pesar de que ya traía trayectoria, que ya había hecho megaobras, y contratan a un hombre que no tenía nada de experiencia", relató.

Posteriormente se convirtió en supervisora del proyecto y ahí demostró que había una falta de acero en una estructura, se reportó a las autoridades correspondientes y el puente tuvo que ser demolido.

"La inge", como muchos la conocen, actualmente es directora de Infraestructura Hidroagrícola en el organismo de Cuencas del Valle de México a través de la Conagua.

Foto: Cortesía | Citlali Peraza Camacho

"A las nuevas generaciones de ingenieras les digo que aún cuando están estudiando empiecen a incursionar en el ámbito laboral, van a tener otra perspectiva, una mayor experiencia y tengan siempre en la mente que las mujeres logran todo lo que se propone, van a encontrar muchos no en el camino, pero siempre hay que traer el chip del sí puedo y puedo hacer más de lo que me piden", expresó.

TRAYECTORIA

Generación 2002- 2007 de la Escuela de Ingeniería de la UAS en Mazatlán.

En el 2018 estudió la Maestría Master International en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en la Universidad de Oviedo, España.

En el 2015 representó a México en Malasia y obtuvo la certificación Internacional en infraestructura y manejo de activos por la MTCP Malaysian Technical Cooperation.

En el 2017 publicó en la revista Agua y Saneamiento Andas, con un tema ambiental, referente a los contaminantes de agua.

En el 2018 ganadora de la medalla conmemorativa al trabajador del año Conagua.













Lee más aquí ⬇

Local Pingüinos patasalada: crece la familia Humboldt en el acuario de Mazatlán

Local Antonio Raygoza, un tablajero con el oficio en las venas