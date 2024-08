La gente no sabrá por quién va a votar para el Poder Judicial de la Federación: Baltazar

Mazatlán, Sin.- Luis Rubén Baltazar Cedeño, secretario de tribunal colegiado en Mazatlán, se pronunció en contra de las reformas legislativas que afectarían al Poder Judicial Federal.

Durante el paro nacional que inició este miércoles en el puerto, Baltazar Cedeño expresó sus preocupaciones sobre la propuesta de elección popular para los representantes del Poder Judicial.

El secretario planteó que la ciudadanía podría no estar suficientemente informada sobre los candidatos que se presentarían en este proceso.

"¿Saben los ciudadanos por quién están eligiendo o qué persona va a estar representando el poder jurisdiccional? La verdad es que no", mencionó Baltazar Cedeño.

Destacó la necesidad de establecer criterios claros en la elección de los aspirantes, sugiriendo que las propuestas provengan de universidades, colegios de abogados y el propio Poder Judicial de la Federación.

Los trabajadores del poder Poder Judicial se sumaron al paro nacional. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Baltazar Cedeño explicó que los empleados del Poder Judicial enfrentan evaluaciones constantes y subrayó la importancia de su trabajo diario.

"Aquí tenemos un examen profesional cada ocho días. Presento un proyecto, una idea, y es sometido a revisión", agregó.

El secretario también abordó la percepción pública del Poder Judicial, al señalar que su función principal es verificar si las acciones de las autoridades se apegan a la Constitución.

"Nosotros no revisamos juicios directamente, no divorciamos a nadie, no sacamos de la cárcel a nadie. Decidimos si la autoridad actuó apegada a la ley o no", añadió.

El paro nacional, en el que participan empleados de todo el país, fue convocado en respuesta a las reformas legislativas propuestas, sin una duración definida por el momento.