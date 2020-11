 “La gente me calificará, no yo”: Quirino Ordaz

Culiacán, Sin.- Una batería de obra pública por 18 mil millones de pesos dispersados en todos los municipios, infraestructura que navega como su buque insignia: los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, el Pediátrico de Sinaloa, los Centros DIF de Rehabilitación, una base militar de 800 millones de pesos; Quirino Ordaz Coppel arriba a su Cuarto Informe de Gobierno con una pandemia que ha dejado más de 3 mil 700 muertos, pero con una inusitada baja en la incidencia delictiva. Es su cuarto año, es la hora de hablar de resultados.

A dos días de entregar el paquete del Informe al Congreso del Estado, el gobernador señala que lo más apremiante en su último año de gestión, es concluir las obras, no dejar deudas a pesar del año complicado que concluye y otro más complejo que comienza. Admite que 2021 viene difícil, pues el Covid-19 ha dejado estragos en la población y en la economía, como al resto del mundo.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Le estamos metiendo toda la chancla sin endeudar, hemos invertido más que nunca en infraestructura hospitalaria.

Gobernador

No hemos contratado deuda a corto plazo, hemos podido, pero lo mejor es buscar otras opciones.

Quirino Ordaz

El mandatario ve en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un aliado para Sinaloa: puerta que toca la federación, puerta que se le abre, en “lo posible”. Quirino Ordaz es uno de los gobernadores que no se unió a la Alianza Federalista, integrada por 10 mandatarios estatales opositores a la Cuarta Transformación, y que han acusado al presidente de repartir los recursos a sus entidades de forma inequitativa.

“Yo respeto mucho, con todos tengo una relación de respeto, como lo tengo con el presidente”, asegura sentado en su despacho, mientras concluye sobre el tema: “Estamos bien”.

“Hemos buscado cerrar bien, liquidar deudas con contratistas, con proveedores, eso además le da mucha liquidez a la economía, ayudas a los pequeños negocios de Sinaloa, como el programa de uniformes escolares; por dos razones, ayudas a los textileros locales, y a la economía de las familias”, dice.

Foto: Cortesía │ Ayuntamiento de Mazatlán

En entrevista con El Sol de Sinaloa, el gobernador apuntala algunos de los ejes que dice se ha caracterizado su gobierno en estos últimos 4 años: economía, salud, educación y seguridad.

LA OBRA EN PROCESO

-La carretera de Badiraguato, ¿se concluirá?

“Es una obra que comenzó Gobierno del Estado y le interesó al Gobierno federal porque el presidente López Obrador conoce muy bien la región; inició Gobierno aportando recursos y luego el federal ha venido continuando, de hecho ya viene en el presupuesto. Esta carretera conectará por primera vez Sinaloa con Parral”.

-Leímos por ahí que es el sexenio que más ha invertido en salud.

“Sí, y sin deuda. Algo que ha sido muy importante de mi administración es que no hemos endeudado al estado, no hemos contratado deuda a largo plazo. Hemos logrado inversión arriba de 18 mil millones pesos, en obra pública, hospitales, es un área muy necesitada e indispensable que se le metiera. Gracias a eso ha permitido atender muy bien el tema del Covid, porque el anterior hospital de Mazatlán estaba en condiciones desastrozas. En Culiacán tenemos el nuevo Hospital General y se está terminando el Pediátrico.”

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

-Vemos estas obras hospitalarias, pero con la pandemia salió a relucir el problema de los pagos al personal de salud, ¿ya se dio respuesta al personal de salud que protestaba?

Ahí hay varias situaciones, porque cuando inicia la pandemia se dio descanso a personal vulnerable, se contrató a más personal, y eso generó una sobrecarga, hemos recibido el apoyo del INSABI, como 700, esta gente ha trabajado mucho y con mucho valor, esto era algo que no estaba presupuestado, pero estamos buscando que se aterrice el apoyo. Obviamente hemos dejado de recibir ingresos por el cierre, esto nos generó unos atrasos, pero nos hemos venido recuperando. Por ejemplo, hemos pagado 1, 500 millones de pesos a contratistas, y eso reactiva la economía, dispersa el recurso. Quizá la parte más sencilla hubiera sido contratar créditos, pero no se hizo.

-Gobernador, ha hablado de que le apostó a obras que los políticos tradicionales no le apuestan, ¿a qué obras se refiere?

“Esto quiere que son obras de infraestructura pluvial, que otras administraciones o políticos no querían entrarle porque es costosa y no se ven; los colectores de lluvia no se ven porque van enterrados, pero nosotros preferimos darle solución a los problemas de inundaciones. Se ha inverido mucho en esto. Está el dren Juárez en Los Mochis, en Mazatlán; nada más en Culiacán el dren Bacurimí, el arroyo de El Piojo, el de Los Mezcales. Con las inundaciones las personas quedaban muy lastimadas; en Guasave, por ejemplo, el dren San Joachín, se invirtió como 200 millones. En Mazatlán el Acueducto Miravalles que costó 800 millones de pesos. Tú no las ves, pero ahí están.”

Foto: Cortesía │ Gobierno del Estado

“LA GENTE HARÁ BALANCE”

-En un balance de su gobierno, tratando de ser autocrítico, ¿cómo diría que va, qué calificación se pondría?

“Es difícil calificarse uno, eso le toca a la gente, pero nosotros no hemos dejado de chambear, nosotros prometimos poco en un inicio, y hemos hecho más obras de las que prometimos, muchas ya están terminadas, cantidades de inversión fuertísima, no nomás en salud, también en deporte, con casi 400 canchas deportivas; hemos pensado en grande en renovar y transformar los estadios de beisbol, y gracias a eso vamos a ser sede de la Serie del Caribe; el de Los Cañeros de Los Mochis es un estadio de primer mundo, el de Guasave se los Algodoneros, con la ayuda del presidente, se transformó. Y hoy tenemos futbol de Primera División con un estadio de primer mundo. Eso nos ayuda en cambiar el lenguaje sobre Sinaloa, porque siempre se nos ha estigmatizado. Pero Sinaloa es trabajo y mucho deporte, está el caso de Julio Urías hace días.”

-El tema del turismo...

“Es una de las grandes palancas que tenemos para ayudar a activar la economía, Sinaloa tiene mucho mar, 600 kilómetros de litoral, tenemos centros culturales, coloniales; en el caso de Mazatlán que es la joya de la corona se está haciendo el acuario más importante de América Latina, el Tianguis Turístico de 2018. En todos los centros turísticos hemos cambiado el rostro.

-Hablando de los municipios, quizá usted ha privilegiado centro y sur del estado...

“No. He privilegiado todo el estado. Yo dije que iba ser un solo Sinaloa. Si yo me voy al norte, te hablo de estas grandes obras de drenaje para evitar inundaciones. Está la carretera Mochis-Topolobampo, son 24 kilómetros restaurados. Hace 4 años estaba llena de hoyos, estaba profundamente dañada, y yo decidí lanzarnos hacerla de concreto hidráulico. Se iluminó y hoy en día es una avenida de clase mundial. Ha habido obras de pavimentación en colonias y sindicaturas. Yo dije que iba ser el gobernador de las colonias. Y nos podemos ir municipio por municipio. En campos pesqueros se realizó por lo menos una obra, en la sierra mucha obra carretera, algunas escuelas; en Sinaloa de Leyva se equiparon varios telebachilleratos.

Foto: Cortesía │ Gobierno del Estado

RELACIÓN CON AMLO

-Quizá porque la parte de comunicación con el presidente es buena con usted, gobernador.

“Me llevo muy bien con el presidente, nuestra relación es estupenda, es extraordinaria, y ha habido química, realmente lo que yo le he pedido y gestionado he tenido una buena respuesta; claro busco presentar cosas viables. Eso te facilita mucho las cosas, y también entender que los tiempos están difíciles y complicados, todos tenemos que trabajar mucho en coordinación, en equipo, para poder avanzar.

-Llamo la atención que usted no estuviera en la Alianza Federalista, y también en la parte de la Conago la participación que ha tenido.

“Yo respeto mucho a todos, a mí me ha funcionado muy bien así, hay respeto, hay atención, hay buena coordinación, yo siempre he pensado que lo más importante en la vida es sumar, y sobre esa base avanzas mucho.”

-La relación con el Poder Legislativo, con Morena al frente, ¿cómo ha sido?

“Fue muy difícil al principio, hace dos años, pero cuando no he estado de acuerdo he interpuesto controversias constitucionales; cuando creo que no es justo y adecuado uno tiene que tomar sus recursos para poder defenderse; esto ha sido una travesía, pero hoy en día hay respeto y colaboración, pese a las diferencias, trabajamos. Estamos en buen momento de relación y coordinación con los diputados. Es válido tener diferencias, pero hay que buscar coincidir.”

-Ya viene el tiempo electoral, ¿tiene usted a su gallo?

“Yo ya fui candidato, ya soy gobernador, ya que los partidos busquen a los suyos.”

-¿Y a quién quiere su partido?

“Pues eso ya lo definirá el partido, realmente lo que me interesa definir es responder a los sinaloenses seguir chambeando fuerte.

Foto: Cortesía │ Gobierno del Estado

Puedes leer: Sin evento oficial, Quirino Ordaz inaugura carretera en Badiraguato





-¿Asignaturas pendientes a un año de dejar el cargo?

“Ya lo dije, concluir las obras pendientes, pagar a contratistas, no dejar deudas.”

