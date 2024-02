La gente dice chale, otra vez los mismos, señala Cuen Ojeda sobre Morena rumbo a elecciones 2024

Héctor Melesio Cuén Ojeda asegura que para él fue una sorpresa aparecer en la posición 5 de la lista de plurinominales del Partido Revolucionario Institucional para la Cámara de Diputados y que no hubo un acuerdo con Alejandro "Alito" Moreno por debajo de la mesa, más que su partido, el PAS, haga campaña a favor del frente.

"Debo confesar que para mí fue una sorpresa", puntualiza al mismo tiempo que refiere que el gobierno estatal continúa con su estrategia política-judicial en contra, y para prueba explica el reciente fallo de un juzgado civil local por el tema de Teresa Guerra Ochoa, un caso que se apagó hace 8 años.

Sin embargo, dice, el PAS también se encuentra documentando denuncias de presunta corrupción al interior del Gobierno, sobre todo, apunta, en el manejo de los recursos de obra pública. En esta etapa de intercampaña, Cuén Ojeda señala que la alianza continuará afinándose para arrancar con todo en marzo.

La entrevista

–¿Cuál fue el acuerdo que hizo el PAS con Alito Moreno?

“No acuerdo como tal, hay un reconocimiento al estar en la lista del PRI, de que el Partido Sinaloense es el mejor partido local que hay en todo México, en ese tenor creo que se dio la oportunidad, yo debo confesar que en dos ocasiones he tenido oportunidad, pero no tomé las diputaciones. Ahora esto nos permitirá hacer campaña en los 20 municipios del estado.”

–¿Será el PAS el que haga la campaña a perfiles poco conocidos, es el caso de Paloma Sánchez que va al Senado, alguien con desarraigo?

“La gente está harta de más de lo mismo, cuando ve nuevos valores, como Paloma, como que renace la esperanza, porque los otros han quedado mal, miras enfrente quiénes son los candidatos, unos delincuentes y otros más de lo mismo y la gente dice: ya chale. En el caso de Paloma es una mujer de la cultura del esfuerzo y se ha hecho en la Ciudad de México, y ahora quiere representar a su estado natal y la acompaña un empresario honesto como Eduard Ortiz (PAN)”.

–En Morena critican la forma en que el PRI eligió sus pluris…

“La impresión en la sociedad es que los morenistas no dan el ancho, no sirven, y eso se notó cuando se conformó el gabinete del gobierno. Fueron más expriistas y expanistas, porque ellos dicen que no hay morenistas capaces y los desdeñaron, y ahora con las candidaturas hasta trajeron a gente de otros partidos. Hay inconformidades en Morena.”

Acusaciones

–En el tema legal, ¿cómo va, vimos que salió una sentencia en su contra?

“Es una burla eso, lógicamente, ya me habían dicho que el gobernador le dio la instrucción a (Enrique) Inzunza, para que revivieran algo de hace 8 años, donde no me preocupaba por una sentencia, pero sabía que la tenían guardada, y hoy por la cuestión mediática.

–¿Ya le notificaron de manera formal?

“Sí, incluso ya presenté el recurso, que lo voy a volver perder porque lo va decidir Inzunza otra vez. Si fuera por el Poder Judicial federal es algo imposible de perder, porque la contrademanda que se dio (de Tere Guerra) ya había prescrito, no sé qué acomodos harían, ellos tienen el poder del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.”

–Desde esa lógica, ¿lo pueden inhabilitar?

“Yo estoy seguro que en cuanto recaiga en lo federal lo vamos a ganar, en primer lugar el recurso va para adelante, esto es mediático.”

–Al PAS y a Cuén le achacan algunas campañas negras en redes…

“Los únicos que pueden tener esa información son ellos, hay que recordar que ellos corrieron al secretario de Obras, que tuvieron problemas con los moches, y que ahí hay venganza adentro. Para qué tanto brinco, vean la semanera del lunes, cómo le echó el gobernador a Quirino (ex gobernador), lo dejó como corrupto. Y de pronto todas las culpas nos la echan a nosotros”.

–El PAS presentó denuncias por presunta corrupción, ¿qué les dijeron?

“Esas denuncias ahí están en la FGR, fue con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, eso nosotros lo encontramos, es por el tema de las obras. La forma de operar de ellos es decir allá va el ladrón mientras roban.”

–Sin embargo, hasta ahora Morena va a la delantera, ¿cómo remontar esta ventaja, hablando de Xóchilt, de la alianza en Sinaloa?

“Sobre todo es el hartazgo de la gente, yo lo veo en todos lados, yo recorro los 20 municipios, cuando tú le dices a la gente que quieren eliminar 10 órganos autónomos que son un contrapeso contra gobiernos que son sátrapas, como el que tenemos en Sinaloa, la gente pone el grito en el cielo. ¿O a poco los padres de familia no están molestos cuando le quitaron las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles? Ellos lo quieren contrarrestar con los programas sociales, pero ya Xóchilt dijo que esos van a quedar y se van a mejorar”.

–El PRI ya dijo en la Cámara que apoyará el tema de las pensiones.

“Sí pero condicionado, hay mucho populismo, la única que puede lograr eso es Xóchilt Gálvez, porque ella sí sabe cómo generar riqueza, los otros lo que saben es usar el dinero de manera populista. Si se dice de dónde se saca el dinero para las pensiones, va adelante, por qué de dónde saldrá el dinero.

–La alianza en Sinaloa, ¿va a reventar o está bien amarrada?

Claro que sí, faltan cosas por discutir, pero vamos adelante. Lo que necesitamos es pluralidad, en Sinaloa y en el país, no que haya una dictadura, son muy necesarios los contrapesos