La Fiscal niega que hubiese línea para favorecerla

Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez minutos después de haber tomado protesta como tal ante el Pleno del Congreso del Estado, negó tener amistar con el gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que negó que haya habido línea en su designación, es más, se dijo sorprendida de haber ganado y ya entrada en el tema, informó que va a reducir el cuerpo de escoltas para estar a tono con la austeridad republicana.

En conferencia de prensa Sara Bruna destacó “yo no sabía, no tenía esa certeza de que iba a ganar. Me intimida o me mortifica que piensen eso, yo acudí voluntariamente”, dijo.

Puso como ejemplo su función de jueza ante un acuso, ya que no podía responder si lo condenaría o absolvería en el inicio del juicio, porque no existía ninguna seguridad si los diputados la iban a seleccionar de la terna.

“Yo no sabía que iba a ganar, yo no tenía esa certeza, lo voy a decir como alguien que llega y lo voy a juzgar, le digo yo no te puedo asegurar que te voy absolver o que te pueda condenar, todos los juicios tienen sus asegunes, todos los procesos tienen sus asegunes, yo no tenía ninguna seguridad”, señaló.

Cuando se le preguntó si tenía alguna relación de amistar con el mandatario estatal, de inmediato se desmarcó, pero sí admitió su relación con el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, al asegurar que sólo fue su superior como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Al hablar sobre sus primeras funciones al frente de la Fiscalía dijo que atacará con fuerza la violencia familiar, los feminicidios, las desapariciones forzadas otros delitos, por lo que aseguró que estará muy cerca de los que lleguen a denunciar.

“El compromiso es tener una procuración de justicia más eficiente y más aceptable, dadas las situaciones en las que nos encontramos y que vamos saliendo de un trance que nos dejó a todos con muchos problemas de tipo económico y eso generó la violencia familiar que es un tema que a mí me preocupa y me voy a ocupar de inmediato”, señaló.

Por ello, destacó que su labor al frente de la fiscalía dará certeza a las familias para que se acerquen a denunciar al implementar un mecanismo para reducir los tiempos de espera en esta materia.

Respecto al posicionamiento de algunos diputados en tribuna en el sentido de que van a vigilar su actuación frente a la Fiscalía “me encantan que me vigilen”, dijo y adelantó que con hechos va a responder a los reclamos de la sociedad.













