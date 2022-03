La enfermera que se volvió trompetista

Mazatlán, Sin.- Taylor Alcaraz nació y creció en una familia de artistas, la música la lleva en los genes y desde muy pequeña empezó a tocar la trompeta, un instrumento musical que muchos consideran que es "masculino".

Ella es originaria de Michoacán, pero radicada en Mazatlán. Recuerda que hace 20 años, cuando recién comenzaba a interesarse por la trompeta, era muy raro ver a una mujer tocando algún instrumento.

"Del pueblo del que yo salí decían que ese instrumento era para hombres y lo que yo hacía era esconderme en el clóset de mi casa para estar pitando sin que nadie me escuchara, porque yo pensaba que me iban a regañar, que no lo iban a aceptar", recordó.

A pesar de que sus hermanos y primos eran músicos, nunca tuvieron tiempo de enseñarle, ya que siempre se la pasaban de gira trabajando, por lo que se enseñó sola, escuchando y practicando.

Cuando tenía 11 años de edad tocó la trompeta en público por primera vez en una fiesta a la que asistió, dejando a todos asombrados.

"Fuimos a una fiesta y estaba una banda, yo sentía la emoción por dentro de estar escuchando la música y estaba súper emocionada, hay una canción que tiene un solo de trompeta, que yo llevaba tiempo practicando, y cuando escuché esa canción le dije al muchacho que estaba tocando que si me la prestaba, le dio risa, por mi edad pensaba que estaba jugando", contó.

Al día de hoy, a Taylor no se le olvida de la expresión de su familia, de los músicos y de los presentes al verla y escucharla tocar.

Inspiró a otras jovencitas y despertó el interés por conformar una banda femenina.

Desde muy pequeña empezó a tocar la trompeta. Foto: Cortesía | Taylor Alcaraz

En vez de jugar con las muñecas, o a la rueda de San Miguel, ellas tenían la ilusión de ser artistas, aunque siempre les dijeran: "eso no es para mujeres, es para hombres".

Las Poderosas fue su primera banda, ahí duró nueve años, después emigró a Las Tapatías, donde permaneció hasta que se mudó a Mazatlán.

En el puerto ha estado en los grupos versátiles Mazcandela Musical y Ritmo Playa, también es miembro de la Banda Municipal y actualmente toca en la banda Herencia Tapatía.

"La gente se quedaba con la boca abierta, cuando estaba en mi primera banda tocábamos mucha música instrumental, nosotras teníamos ese gusto y nos decían: ‘estas niñas ¿cómo que están tocando eso?, ¿cómo lo hacen?’ teníamos siempre a la gente súper sorprendida", narró.

La joven trompetista estudió la carrera de Enfermería, pero lo de ella era la música y siempre siguió su sueño a pesar de los grandes retos.

"Estar en este medio conlleva muchas responsabilidades, yo creo que el reto es mantenerse y tratar de resistir, porque aunque estamos en este siglo todavía hay discriminación, todavía hay acoso, todavía las mujeres, y puedo hablar por algunas otras compañeras que conozco, que todavía lo sufrimos y llega un el momento en el que dices "mejor lo dejo porque ya no aguanto", qué piensas que vas a tirar la toalla", expresó.

No obstante, siempre hay más cosas buenas que malas que contar, ser trompetista le ha permitido viajar por toda la República Mexicana y el extranjero, a Estados Unidos y Guatemala.

La joven es originaria de Michoacán. Foto: Cortesía | Taylor Alcaraz

Llegar a Mazatlán, cuna de la banda sinaloense, es un logro, pero también un reto para ella, pues hay mucha demanda en el gremio.

Reconoce que los tiempos han cambiado y que hoy hay más apertura para las mujeres, tanto en lo profesional, al poder ser miembro de una agrupación, como en la oferta educativa para estudiar música.

Y es que es verdad que hay instrumentos que mayoritariamente son tocados por hombres o bien por mujeres y desde siempre han existido ideas de que unos instrumentos son determinados, son más apropiados, o incluso exclusivos, para un sexo o para el otro.

"Antes era bastante inusual ver a una mujer y más con trompeta, como que es un instrumento rudo, para hombres, pero si está en tu cabeza, está en tus posibilidades. Todas las mujeres somos dignas de ejercer lo que nos apasiona, olvidando los estereotipos. La música es para compartir, no para competir y tenemos todo el derecho de ser reconocidas igual que los hombres músicos”.

DATOS

11 años de edad tenía cuando tocó la trompeta en público por primera vez.

TRAYECTORIA

En Mazatlán ha formado parte de los grupos versátiles Mazcandela Musical y Ritmo Playa, también es miembro de la Banda Municipal y actualmente toca en la banda Herencia Tapatía.