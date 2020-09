La eliminación del Fortaseg representa un gran retroceso a la seguridad: PAN

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega advirtió que para Sinaloa es sumamente preocupante que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 esté eliminado el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) debido a que las policías municipales son las peores pagadas y peores capacitadas.

En conferencia de prensa advirtió que la eliminación del Fortaseg representa un gran retroceso a la seguridad pública del estado.

“Es preocupante que se recorte el programa de apoyo para el fortalecimiento de las policías municipales. Que son las peores pagadas y menos capacitadas, además las que más requieren apoyo por ser las primeras que están para atender los delitos”, dijo.

Estrada Vega recalcó que el presidente de la república debería de entender que no es como lo está haciendo ya que los grandes problemas del país se pueden resolver atacándolos de manera directa, definiendo políticas públicas serias, pero, sobretodo, asignándole recursos a cada una de las actividades,

“Ya nos queda muy claro que AMLO está empeñado en llevar el presupuesto 2021 a terreno electorero y eso es muy lamentable, en Acción Nacional le levantamos la voz y exigimos al congreso de la unión que haga los cambios necesarios y suficientes para que puedan ser atendidos los programas que requieren atención en este país”, indicó.

Estrada Vega, recalcó que el paquete económico presentado por el gobierno de López Obrador está fuera de la realidad y no contiene apoyos reales para que el país se fortalezca y los mexicanos sean los beneficiados.

Dirigente panista, Juan Carlos Estrada Vega. Foto: Irene Medrano | El Sol de Sinaloa

“No deja de sorprendernos el doble discurso de Andrés Manuel, pues dice unas cosas todos los días en sus mañaneras, muy alejadas de la realidad y eso debe de alarmarnos porque al fin de cuentas no tenemos un presidente que nos esté hablando de la realidad que vive el país, nos está hablando de manera permanente de un país que no es este”, indicó.

Reiteró que desafortunadamente la economía mexicana ha sido muy golpeada y el reflejo más serio, se mostrará el 2021.

“Desafortunadamente el presidente y su equipo, no consideran para este presupuesto los más de 12 millones de desempleados que esta crisis sanitaria y económica viene dejando. Si hacen un presupuesto fijado en cuentas alegres, sin revisar una proyección seria hacia el futuro de lo que va a pasar con los números reales y serios que tenemos en este momento, nos va da una planeación irreal y eso en un presupuesto no puede ser”, indicó.

















