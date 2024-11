La crisis que se avecina: Sinaloa de quedará sin maíz por falta de agua

Culiacán, Sin.- Sinaloa está por llegar a una etapa crítica en la producción de maíz a falta de agua y por la baja rentabilidad, con un mercado que no ofrece los 7 mil pesos por tonelada que piden los agricultores para que este grano tenga un nivel óptimo.

Pero este ciclo 2024-2025, la falta de lluvias, provocó que los niveles freáticos bajaran considerablemente, teniendo terrenos muy secos y con mayor demanda de agua en los riegos, explicó Baltazar Valdez Armentía, líder de la asociación Campesinos Unidos de Sinaloa.

“Va haber problemas con los auxilios de riegos de agua para los cultivos. Se estima que para el mes de enero se agoten los volúmenes, si no es que antes, en la zona norte ya se está previendo que ya no van a suministrar riegos iniciales para siembra después del 20 de noviembre. Va a haber problemas definitivamente, porque no hay agua y es muy poco de lo que se puede disponer”, explicó.

El agricultor señaló que normalmente se otorgan tres riegos de auxilio más después del inicial, sin embargo, en este ciclo agrícola se prevén dificultades a que se lleguen a dar máximo dos riegos más para sacar en óptimas condiciones los cultivos sembrados.

Sin siembras

Baltazar Valdez aseguró que se prevé que con la falta de agua alrededor de 150 mil hectáreas en Sinaloa se queden sin una siembra, bajando así significativamente los cultivos para este ciclo agrícola.

En cuanto a la siembra de maíz en el estado apenas se han autorizado 49 mil hectáreas en comparación al año pasado que se sembraron alrededor de 290 mil hectáreas, por lo que este año podrían quedar unas 60 mil hectáreas, dejando así una reducción significativa, es decir, el 10 por ciento de las 600 mil que se sembraban con buena lluvia.

Ante ello, mencionó que si se llegarán a sembrar 60 mil hectáreas de maíz en este ciclo agrícola, se llegará a producir de 800 a 1 millón de toneladas en volúmenes.

Las siembras que están autorizadas actualmente, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por un total de 90 mil hectáreas para frijol en sus distintas variedades, 49 mil hectáreas de garbanzo y 49 mil hectáreas para el maíz en sus últimos registros.

La sombra del temor

Por otra parte, Marte Nicolás Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), estimó que no se podrá superar las 300 mil hectáreas sembradas de maíz blanco por el temor de los productores de quedar a medio camino por insuficiencia de agua para sacar adelante ese tipo de cultivo.

Vega Román dijo que muy apenas se pudiera llegar a los 3 millones de toneladas en la próxima cosecha de Sinaloa, con dicha superficie estimada, aun con los rescates de agua que se busca ampliar 100 mil hectáreas, no hay certeza de contar con los suficientes volúmenes del vital líquido, y no se quieren aventurar a sufrir otro ciclo agrícola con pérdidas económicas.

“Todos andan muy temerosos de sembrar maíz quedar a medio camino, de no estar en capacidad de dar los últimos riegos los diferentes módulos. Ya también las siembras de frijol a lo mejor no es tanta como se piensa por el mismo desfase de los riesgos y entrar en la fecha óptima que está por vencer, una incertidumbre total por todos lados, no sabemos cómo vaya a quedar el abanico de cultivos que se esté sembrando”.

Crisis hídrica

Con la creciente crisis hídrica que afecta al campo sinaloense, el Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, hizo un llamado urgente a los productores agrícolas para que optimicen el uso del agua y tomen medidas para cuidar este recurso vital.

El funcionario estatal destacó, que debido a los bajos niveles de agua en las presas y la falta de lluvias suficientes, se ha tenido que reducir la siembra de maíz y alternar con cultivos que demandan menos agua.

Bello Esquivel recordó, que desde el ciclo agrícola pasado, el gobierno estatal, implementó estrategias para la recuperación y reutilización de láminas de agua, lo que permitió sembrar alrededor de 100 mil hectáreas adicionales.

Destacó que la siembra de hortalizas ha sido privilegiada debido a su menor consumo de agua y su relevancia económica, especialmente en las regiones centro y norte del estado, donde esta actividad genera una significativa cantidad de empleos.

Niveles de agua

El sistema de 11 presas en Sinaloa presenta un bajo nivel de almacenamiento, situándose al 25 por ciento de su capacidad y un embalse de 3,959.5 millones de metros cúbicos acumulados, una reducción respecto al inicio del ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025, cuando las presas estaban al 31.8 por ciento de su capacidad con 4,999.5 millones de metros cúbicos.

Esta caída en los niveles es una advertencia crítica, considerando que para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apruebe un ciclo agrícola sin restricciones, el sistema debería contar con 8,000 millones de metros cúbicos de agua.

La asignación de agua para este ciclo agrícola ha sido ajustada en comparación con el año pasado en varias presas. Sin embargo, ante la escasez de agua y el bajo nivel de almacenamiento actual, las autoridades están recomendando reducir la siembra de ciertos cultivos.

La escasez de agua en las presas y las posibles restricciones en el ciclo agrícola ponen en riesgo la productividad agrícola de Sinaloa, uno de los estados clave en la producción de granos en México, ya que la situación también podría afectar a los productores en términos de financiamiento y sostenibilidad de sus operaciones, así como en la economía del estado y desarrollo de empleos.