Juzgados atenderán 50 citas diarias en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un promedio de 50 citas diarias atenderán los juzgados familiares, civiles y penales, lo que representa el 30% del trabajo que se realizaba en tiempos normales antes de la pandemia, informó la coordinadora de la Zona Sur y Defensora Pública del Estado, María Guadalupe García Lizárraga.

Comentó que los órganos jurisdiccionales operan con el 50% del personal, ya que los trabajadores vulnerables, aquellos que tienen más de 60 años o padecen enfermedades crónico degenerativas, siguen en sus casas.

“A la gente se le va a estar atendiendo y cuando no ocupe venir se va a hacer por teléfono, porque no podemos estar viniendo al juzgado todos los días, antes venía la gente y se les checaba su expediente, ahorita no está trabajando así el juzgado, está por citas”, expresó.

Dijo que los juzgados trabajarán de manera normal en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, cada uno atenderá un promedio de 50 personas al día y los defensores lo harán como lo disponga el juzgado.

“Que la gente venga con su expediente, se va a estar checando y la gente que venga va a tomar el dato y ya que la defensora pueda tener cita en el juzgado se le va a informar en qué estado y etapa va su trámite”, apuntó.

Guadalupe García refirió que de manera normal, cada juzgado atendía antes de la pandemia de Covid-19 entre 150 y 200 personas al día; sin embargo, por los riesgos de contagio y la falta de personal por confinamiento, los órganos operarán a un 30% de su capacidad.

Indicó que las 50 personas que lleguen con cita podrán tener acceso a los juzgados de manera presencial y al resto se le atenderá vía telefónica.

“Los 50 son los que van a tener acceso al espacio en físico, los que van a venir y atender, a lo mejor no se les va a atender a todos en el juzgado porque es por cita, pero se le va a dar asesoría y vamos a iniciar su trámite, lo que necesiten, y se le va a llamar cuando ya tenga la cita la defensora”, concluyó.

CIFRA

50 personas con cita atenderán diariamente los juzgados familiares, civiles y penales en la nueva normalidad.

30% de su capacidad operan los juzgados en su reapertura.

CAPACIDAD

Entre 150 y 200 personas atendían al día los juzgados antes de la pandemia del coronavirus Covid-19.





