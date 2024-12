Jumapam pide no caer en pánico, sólo en el 30% de la ciudad será el corte de agua

Mazatlán, Sin.- Ante la alarma que generó un aviso sobre un cierre de válvulas para la interconexión de la nueva red de la avenida Insurgentes, la Jumapam hace el llamado a la población a no caer en pánico, pues sólo un 30 por ciento de la ciudad será afectada por estas maniobras.

De hecho, en una gran parte de la ciudad no se percibirá el cierre de válvulas, y es la que recibe el suministro del vital líquido a través de las redes de distribución que salen de la potabilizadora Miravalles, comentó el gerente de Operación de la paramunicipal, Carlos Brito López.

El funcionario municipal señaló que de acuerdo con el aviso emitido la noche del martes, la afectación realmente sólo será en la zona centro, norte y poniente, la cual se abastece a través del tanque Loma Atravesada, en el rebombeo Juárez, y es sólo un 30 por ciento de la zona urbana.

“La (parte de la ciudad) que tiene influencia del tanque Loma Atravesada, que se va a cerrar por completo, estamos hablando de un 30 por ciento, este día, por el corte total, no va a haber suministro y el 70 por ciento restante, como se baja la producción de la Potabilizadora, no habrá desabasto, el reflejo de la afectación va a ser baja presión en zonas altas y los puntos más alejados de entrega, pero no va a haber desabasto total”, aseguró.

Brito López manifestó que contrario a lo que han difundido algunos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, causando el pánico entre los mazatlecos, la ciudad no estará 5 días sin agua, sino que sólo está programado que sea un día y medio para las maniobras de la constructora a cargo de la obra, sin embargo, la recuperación de la presión del suministro sería gradual a partir de que terminen los trabajos, llegando al 100 por ciento el lunes 9 de diciembre al amanecer.