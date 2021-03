Jumapam deja trabajos "a medias" en la Campiña

Mazatlán, Sin.- El único problema con los servicios públicos que tienen en La Campiña son las fugas de agua, aseguran los vecinos, ya que continuamente las tuberías se rompen, el líquido brota y Jumapam tarda varios meses para acudir a arreglar el desperfecto, además de dejar trabajos inconclusos en la calle y banquetas.

Frente a la casa de la señora Yolanda, por la calle Iztaccihuatl, se originó una fuga de agua potable desde septiembre, pasaron casi dos meses que para la Jumapam acudiera a solucionar el problema y aunque aparentemente la fuga cesó, ya no regresaron a bachear y rellenar los hoyos que se abrieron.

Ya tiene desde septiembre y esta fuga la han arreglado como cinco veces, me dejaron el boquete ahí abierto, todo quebrado y les he hablado y no vienen, la bota de agua ahí está toda desparpajada

Señora Yolanda

En la esquina de la calle Nevado de Toluca y Nesubio, a principios del mes de diciembre del 2020 se rompió la tubería, la reparación se hizo hasta en enero de este año, sin embargo la obra quedó inconclusa, ya que el pavimento no fue repuesto por la paramunicipal.

Vecinos aseguran que los trabajos a “medias” son un peligro para ellos. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Esta fuga está desde diciembre, la fuga duró el mes y la arreglaron a principios de año y no han venido a pavimentar", dijo la señora Sonia.

Doña Julia expresa que los desniveles en la banqueta y la vialidad son peligrosos para las personas mayores como ella, ya que se les dificulta más caminar.

"Ya me andaba cayendo ahí, tienen mucho tiempo estos baches y ni era ahí la fuga. Aquí a cada rato se rompen los tubos y con las piedras que quedan sueltas hasta chocaron carros", aseguró.

















