Jumapam ‘cerrará la llave de agua’ a negocios morosos

Mazatlán, Sin. Jumapam ya va a tomar ‘cartas en el asunto’ contra comercios y negocios que “abusan” y no cumplen con el pago del servicio de agua potable, entre los que se incluyen purificadoras y empresas que hacen negocios con el agua; aseguró el gerente de Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros.

“La Junta de Agua Potable y Alcantarillado ya va a tomar cartas en el asunto contra esos comercios, sobre todo que no cumplen con el pago del servicio”, expresó el titular de la paramunicipal, quien aseguró que a ellos sí se les puede cerrar la llave porque lucran con el agua, mientras que a los domésticos no, porque tienen derecho al agua.

Local Detectan 16 posibles casos de Covid-19 en filtros de revisión

Comentó que en el caso de los usuarios domésticos, se emprenderá una campaña de concientización sobre la importancia de apoyar a Jumapam con el pago del servicio, sobre todo en estos tiempos donde se requiere más el agua por cuestiones de higiene y salud.

Dijo que la recaudación o cobranza en el pago de servicio de agua potable bajó un 30% durante la cuarentena por coronavirus Covid-19, por lo que Jumapam buscará cobrarlo por diferentes vías, entre ellas, haciendo conciencia a la gente de que acuda a pagar.

El 70% está pagando, y gente que tiene negocios, que tienen purificadoras de agua, que hacen negocio con el agua y que se niegan a pagar por diferentes causas, son los abusivos, los que hacen negocio con el agua, con ellos tenemos problemas.

Ismael Tiznado Ontivero









También lee: Invitan a participar en el desafío “Salve Vidas, Lávese las Manos"





Tiznado Ontiveros consideró que no es correcto que la gente tenga a Jumapam como una empresa de segunda, ya que tanto el agua como la luz son servicios de primera necesidad, pero la gente sí paga puntualmente su recibo de luz.

La gente paga más la luz que el agua, y eso no es correcto, que nos tengan como una empresa que no les interesa cubrir su adeudo, porque no hace nada.

Ismael Tiznado Ontivero

Refirió que la institución a su cargo será más contundente con los usuarios morosos, para que acudan a pagar el servicio de agua potable.













Lee más aquí⬇





Local Perderán comerciantes 110 mdp en Día de las Madres Local Cumplen con protocolo de sanidad en mercados Local Maltrato animal y ruido, quejas de la cuarentena en Ecología