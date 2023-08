Juez violaría la Autonomía de la UAS si no acepta a Ramón Bonilla como asesor jurídico

Culiacán, Sin.- En caso de que el Juez de Control optara por desconocer hoy miércoles 30 de agosto a los representantes legales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el licenciado Yamir de Jesús Valdéz Álvarez y Robespierre Lizárraga Otero, así como rechazar la toma de juramento al Doctor Ramón Bonilla Rojas como Asesor Jurídico de la institución, estaría poniendo en una posición vulnerable a la universidad y violando la Constitución al atentar contra su Autonomía Universitaria, dado que estos nombramientos fueron otorgados por el Honorable Consejo Universitario.

Los abogados de la UAS han confirmado su disposición para participar en la Audiencia Especial convocada por el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum.

También puedes leer: Recusación en contra del Juez Adán Salazar es admitida por juzgado

Dicha audiencia surge a raíz de la controversia planteada por la Fiscalía, en la cual el Juez ya se había negado previamente a tomar juramento al Asesor Jurídico de la UAS, argumentando la existencia de un supuesto "conflicto de intereses".

“Si sigue en esa posición el Poder Judicial, por conducto del Juez, estaría violando la autonomía universitaria en su vertiente de autogobierno, dado que los nombramientos de nosotros no obedecen al Rector, sino al Consejo Universitario, aquí no hay más, si el Juez de Control no tiene como representantes legales al licenciado Yamir y al doctor Robespierre y a un servidor como Asesor Jurídico Victimal, se estaría dejando en estado de indefensión a la Universidad”, expresó el doctor Ramón Bonilla Rojas.

Señaló que desde el momento en que se le impidió tomar juramento durante la audiencia del 23 de agosto, invalidando así su nombramiento como Asesor Jurídico, la Universidad quedó en una situación de indefensión que califica como anormal e irregular.

“Es más, desde el momento en que no se permitió en la audiencia del 23 de agosto que yo tomara la protesta del cargo, es decir en el momento en que él no me protestó el cargo de Asesor jurídico, desde ese momento se dejó en estado de indefensión a la Universidad, es una situación totalmente anómala e irregular”, manifestó.

Bonilla Rojas enfatizó que tanto la Fiscalía como el Juez no comprenden o no desean comprender la situación, lo que deja patente un proceso irregular y contaminado.

“Estamos totalmente listos, la Fiscalía ya tiene los documentos, nosotros vamos a presentar en este caso los acuerdos del Consejo donde se refrenda el nombramiento de representante legal al licenciado Yamir y al doctor Robespierre y el acuerdo donde me nombran a mi asesor jurídico victimal de la UAS (…) de materializar el Juez lo que pide la fiscalía se violaría el principio de autogobierno de la Universidad y es una violación de carácter constitucional”, refrendó.

Por otro lado, el doctor Robespierre Lizárraga Otero, informó que si el Juez deja a la universidad en estado de indefensión de inmediato interpondrán juicios de amparo para efecto de que un Juez Federal conozca la problemática, se harán ver las violaciones constitucionales que hay, las cuales son evidentes dado que están desconociendo un nombramiento que hace la Universidad en cumplimiento del autogobierno.

Puntualizó que en la audiencia del 21 de julio el propio Juez Adán Alberto le tomó protesta al Asesor Jurídico sin embargo “en la audiencia del 23 de agosto cambia el criterio de manera sorpresiva, inesperada y sobre todo sin fundamentar, ni desarrollar, ni hacer una explicación básica y lógica de por qué cambia de criterio”.

Finalmente, dijo que aun cuando ya se promovió y se admitió la recusación por el actuar irregular y parcial del Juez, están seguros de que seguirá al frente de las audiencias en este ejercicio de persecución política que todos los poderes del estado están ejerciendo contra la Universidad derivado de la defensa de la autonomía universitaria.