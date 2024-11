Juez federal ordena a la UAS convocar a elecciones para directores

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa recibió la orden de realizar elecciones de integrantes del Consejo Universitario por el Juez Séptimo de Distrito, tras conceder una suspensión al recurso de amparo interpuesto por estudiantes de la institución.

La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que la resolución está contenida en el expediente 632/2024 del Juzgado Séptimo con sede en Los Mochis.

El amparo fue presentado por estudiantes que denunciaron un ilegal paro de labores y el incumplimiento de la nueva Ley Orgánica de la UAS.

Según la resolución, la universidad deberá convocar a la elección de dos representantes estudiantiles por cada Unidad Académica y cuatro integrantes de las organizaciones con mayor representación estudiantil, respetando los principios de paridad y equidad de género.

El juzgado también ordenó a las autoridades universitarias abstenerse de tomar medidas intimidatorias contra quienes promovieron el amparo y solicitó a Recursos Humanos de la UAS informar en un plazo de tres días si el rector interino cumple con los supuestos del artículo 35 de la Ley Orgánica.

Guerra Ochoa advirtió que si las autoridades universitarias continúan desacatando las resoluciones y la Ley Orgánica, se procederá a la apertura de carpetas penales.

"Realizar erogaciones al margen de la ley, como pagar sueldos con recursos públicos a funcionarios nombrados sin sustento legal, puede derivar en consecuencias penales", señaló la legisladora, quien comparó la situación con pagar a personas como diputados sin haber sido electas.

La presidenta de la JUCOPO hizo un llamado a los directivos universitarios para que se conduzcan dentro del marco legal y no se ostenten funciones no justificadas en la nueva Ley Orgánica, aclarando que el Congreso no busca judicializar la vida interna de la UAS.

De no acatar, comentó que podría haber acusaciones penales contra funcionarios por ello