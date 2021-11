Jubilados y pensionados se manifiestan en el Congreso del estado

Culiacán, Sin.- Jubilados y pensionados de la asociación “Unidos en Lucha por Sinaloa” se manifestaron en el Congreso del Estado para demandar a los legisladores que saquen adelante la iniciativa que presentaron hace poco.

Carlos Arturo Díaz Hernández, presidente de la organización, explico que están proponiendo diversas reformas a la Ley de Pensiones, como es el caso del aguinaldo, modificar la edad biológica, también plantean que la malversación de fondos hacia el Instituto de Pensiones sea un delito grave, para que no se haga mal uso de ellos.

En la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones los Jubilados y Pensionados igualmente piden tener un representante ante los órganos del IPES, que son la Junta de Gobierno y la de Administración y Vigilancia, para que vigilen que los recursos no sean desviados.

El representante de la asociación, manifestó que, en el caso del aguinaldo, se estableció el salario, de retiro que es un concepto exclusivo para el Ejército donde se les otorga el finiquito o la pensión vitalicia.

“Estamos en contra de la pensión vitalicia porque prácticamente nos dejarían desfasados para el próximo año”, aclaró.

Díaz Hernández dijo que se vieron en la necesidad de presentar la mencionada iniciativa porque las anteriores reformas que se aprobaron a esta normatividad fueron un engaño, ya que los está perjudicando.

El representante de los jubilados y pensionados destacó que los jubilados de la ley anterior reciben 66 días de aguinaldo, que son alrededor de 30 mil pesos sin pagar impuestos, en tanto que al personal de la ley actual sólo les otorgan 35 días y de manera indebida les descuentan impuestos.

"Ya tenemos como seis meses con la zozobra de que llega el día quince y no nos pagan, entonces ya no sabemos si es cierto que nos van a pagar o no, a los de cheques les pagan tres días después", lamentó.









