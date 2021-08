Jubilados y pensionados de la Jumapae no han recibido salario

Escuinapa, Sin.- Tres quincenas llevan los trabajadores jubilados y pensionados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) que no han recibido su pago por la labor que realizan.

De manera anónima externaron su inconformidad, ya que han tenido que emplearse en otros trabajos para poder llevar el sustento a sus casas.

"Tuvimos que buscarle por otro lado, ahorita me tuve que ir al empaque de mango, porque ya con esta son tres quincenas que no nos pagan y pues tenemos que llevar a la casa dinero para poder comer, si no cómo le hacemos", expresó uno de los afectados.

Dijo que ya han buscado al gerente de la paramunicipal y la única respuesta que les brinda es que no hay dinero para pagarles.

"Lo único que nos dice es que esperemos un poco, que la situación financiera de la Junta no está bien y que no hay para pagarnos, que el poco dinero que hay es para pagar la nómina del personal activo".

Señalan que es una injusticia lo que les hacen, ya que hay compañeros que de plano están incapacitados para poder trabajar y ellos están sin recibir un ingreso.

Por último, dijeron que contemplan realizar una manifestación en las oficinas de la paramunicipal, para ver si el gerente les pone la atención debida y se les cumpla con el pago.

Ante esta situación, se contactó a Geovani Saracco Martínez, el gerente, quien reconoció el problema, pero que ya se trabaja en una solución.

"Hemos estado teniendo poco ingreso en la Junta, de lo que entra del pago de la ciudadanía de ahí se paga la nómina, ahorita hemos estado limitados, pero ya estamos trabajando para poder pagarles a ellos".

Para concluir, Jumapae dijo que contemplan esta semana hacer el pago de al menos de una quincena.









