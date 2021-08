Juan Francisco Fierro protesta como presidente municipal de Ahome

Culiacán, Sin.- Con 34 votos a favor, Juan Francisco Fierro Gaxiola fue electo por mayoría presidente municipal sustituto de Ahome e inmediatamente después, los legisladores le tomaron la protesta de ley

Durante la propuesta en sesión extraordinaria, los diputados de Morena, Pedro Lobo Villegas y Victoria Sánchez cuestionaron y votaron en contra ya que advirtieron que Juan Francisco Fierro Gaxiola tiene dos sentencias de violencia política.

Villegas Lobo cuestionó el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y gobernación al advertir que no investigó si realmente Fierro Gaxiola tiene los méritos. “No ofendan la inteligencia de los diputados”, demandó porque “dos sentencias de violencia política, no es una, son dos confirmadas, y cómo este congreso que dice defender a las mujeres, y está en contra de eso, van a venir a aprobar a un personaje con dos sentencias”.

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política Horacio Lora Oliva defendió que el dictamen fue aprobado por los integrantes de la mencionada comisión porque la propuesta de Juan Francisco Fierra Gaxiola acredita todos los requisitos.

“Incluso fue candidato a diputado federal, suplente y no tuvo ninguna objeción por parte del Instituto Estatal Electoral, de tal manera que sus derechos políticos se encuentran a salvo”, defendió.

De acuerdo al dictamen aprobado, se eligió a Fierro Gaxiola por tener acreditados los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como por su experiencia y responsabilidad.

Se ha desempeñado como auxiliar operativo en la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome, actuario fiscal en los Servicios de Administración Tributaria de la Administración Local de Recaudación de Los Mochis, agente del Ministerio Público de la Federación en la desaparecida Procuraduría General de la República y como secretario del ayuntamiento del municipio de Ahome.

Fierro Gaxiola deberá ejercer dicho cargo hasta el día que culmine el periodo del ejercicio constitucional de los actuales integrantes del ayuntamiento de Ahome.









