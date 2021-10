José Urquidy contento de representar México en la Serie Mundial

Mazatlán, Sin.- José Urquidy sin duda ha redondeado su año beisbolisitico, con el triunfo que tuvo el pasado miércoles en la Serie Mundial, cuando Astros derrotó a Bravos en el Minute Maid Park, casa del equipo texano, lo cual aún lo mantiene con vida por el título.

El porteño contó su experiencia y la madurez que ha tenido de la Serie Mundial del 2019, que perdieron ante los Nacionales, hasta la Serie Mundial de hoy, donde su equipo lastimosamente va abajo.

“La Serie Mundial del 2019, estaba muy novato, no te voy a mentir tuve muchos nervios y a comparación de ahora me siento más confiado en mis pitcheos y la confianza que me han dado mis compañeros”, explicó para MLB México.

Urquidy ha dejado muy en claro de dónde viene, ya que cada que sale a lanzar, el sonido local le pone el “Corrido de Mazatlán”, el cual ha sonado dos veces en una Serie Mundial con los triunfos que le ha dado a Astros en tan solo tres temporadas.

“Yo soy cien por ciento mexicano, yo vengo de Mazatlán y significa mucho estar aquí de nuevo en estas instancias, por lo que me siento orgullo de representar a mi pueblo mexicano y cada victoria es para ellos”, enfatizó.

Dejar en Mazatlán en alto es lo quiere el porteño. Foto: Cortesía | MLB México

SE PODRÍA VOLVER A SUBIR A LA LOMA

De ganar Astros este domingo, la serie regresaría a Houston, para un juego seis, lo que significaría que José Urquidy pudiera abrir ese juego, en busca de otro triunfo más para su marca personal.













